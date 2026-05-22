Destinații de vis: 9 cele mai impresionante lacuri din lume

Aceste destinații oferă experiențe uimitoare: reflexii perfecte ca într-o oglindă uriașă, formațiuni stâncoase bizare, ape în culori ireale și tradiții ancestrale păstrate de secole.

1. Peyto Lake, Canada

Ascuns în provincia Alberta, în celebrul Banff National Park, Peyto Lake este unul dintre cele mai fotografiate lacuri din Canada. Culoarea sa intensă, turcoaz, este rezultatul particulelor fine de rocă glaciară transportate de apă.

Privit de la înălțime, lacul oferă un peisaj spectaculos în mijlocul Munților Stâncoși canadieni și pare aproape ireal datorită contrastului dintre apa albastră și pădurile alpine.

2. Laguna Colorada, Bolivia

În regiunea Altiplano din Bolivia, Laguna Colorada atrage atenția prin nuanța sa roșiatică neobișnuită. Culoarea este produsă de sedimentele bogate în minerale și de algele pigmentate care se dezvoltă în apă.

Lacul este cunoscut și pentru coloniile impresionante de flamingi andini care transformă zona într-un adevărat spectacol natural.

3. Mono Lake, SUA

Situat în California, Mono Lake este unul dintre cele mai vechi lacuri din America de Nord, format în urmă cu aproximativ 760.000 de ani.

Salinitatea extrem de ridicată și formațiunile de calcar numite „tufa”, care ies spectaculos din apă, creează un peisaj aproape extraterestru. Zona este considerată una dintre cele mai neobișnuite atracții naturale din Statele Unite.

4. Lacurile Plitvice, Croația

Parcul Național Plitvice, cel mai vechi din Croația, găzduiește 16 lacuri conectate prin peste o sută de cascade spectaculoase.

Apele impresionează prin nuanțele intense de verde și albastru, rezultate din mineralele transportate de râul Korana. Podurile și pasarelele din lemn permit turiștilor să traverseze unele dintre cele mai frumoase peisaje naturale din Europa.

5. Salar de Uyuni, Bolivia

La peste 3.600 de metri altitudine, Salar de Uyuni este cel mai mare deșert de sare din lume.

În sezonul ploios, o peliculă subțire de apă acoperă suprafața albă și transformă locul într-o oglindă uriașă care reflectă perfect cerul. Fenomenul este considerat unul dintre cele mai spectaculoase efecte vizuale naturale de pe planetă.

6. Jellyfish Lake, Palau

Pe o insulă nelocuită din apropierea orașului Koror se află unul dintre cele mai neobișnuite lacuri din lume: Jellyfish Lake.

Locul este faimos pentru milioanele de meduze aurii care trăiesc aici și care, după mii de ani de izolare față de ocean, și-au pierdut capacitatea de a înțepa. Lacul oferă o experiență unică pentru pasionații de snorkeling și scufundări.

7. Lakes of Covadonga, Spania

În regiunea Asturias, din nordul Spaniei, lacurile Enol și Ercina sunt unele dintre cele mai spectaculoase atracții ale Parcului Național Picos de Europa.

Drumul spectaculos care urcă spre aceste lacuri alpine oferă panorame impresionante asupra munților, pășunilor verzi și văilor abrupte ale regiunii.

8. Lake Mývatn, Islanda

În nordul Islandei, lacul Mývatn este renumit pentru peisajele sale vulcanice și pentru activitatea geotermală din jur.

Numele său înseamnă „lacul musculițelor”, însă zona atrage anual mii de turiști datorită formațiunilor geologice spectaculoase și biodiversității bogate. Lacul reprezintă și un important punct de oprire pentru păsările migratoare.

9. Lake Titicaca, Peru – Bolivia

Situat la aproximativ 3.800 de metri altitudine, în Munții Anzi, Titicaca este considerat cel mai înalt lac navigabil din lume.

Regiunea este strâns legată de cultura civilizației Uros, cunoscută pentru insulele artificiale construite din stuf totora. Comunitățile locale păstrează și astăzi tradiții vechi de sute de ani, ceea ce transformă lacul într-o destinație cu o puternică încărcătură culturală și istorică, potrivit longevitymagazine.ro.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹