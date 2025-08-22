Din nou printre românii din Detroit

Am fost la cumpărături la un magazin european. Am văzut Salam de Sibiu, însă produs în America, slănină afumată, slănină crudă, fructe și legume din curtea omului, murături și dulcețuri de tot felul. Prețuri decente și multă vorbă românească în prăvălie. Da, mulți români vin să se aprovizioneze în acest magazin. Fie că găsești produse ca acasă, fie că ai ocazia să socializezi cu români de-ai tăi.

Plata - cash sau cu cardul?

Am prins un subiect care se tot discută și în România, anume dacă va urma vremea plătitului exclusiv cu cardul și dacă va mai rezista plata în numerar. Știu că în România se insistă pe extinderea plăților cu cardul bancar. Suntem avertizați că din 2026 se va restricționa drastic numerarul. Ei bine, dragii mei, în America este fix pe dos. Se încurajează la toate nivelurile plata cash. Vă dau exemplul cel mai la îndemână, primul cu care m-am întâlnit: am alimentat cu benzină mașina la o benzinărie obișnuită. Și iată ce am observat: în stațiile de benzină dacă plătești cash, dai cu 10 cenți mai puțin pe galon.

Va trebui bine explicat cetățenilor de ce se insistă plata cu cardul și de ce ar fi utilă restricționarea severă a plăților cash.

Și dacă tot veni vorba de prețul la combustibil. În timp ce alimentam, mi-a adus aminte de două momente vizavi de prețul benzinei. Primul, când am călcat prima oară în Statele Unite, în urmă cu peste 35 de ani. Era 75 de cenți galonul de benzină. Al doilea s-a petrecut acum 4 ani, și am avut sentimentul că mă întorc în timp la primul impact cu America. Mergeam pe celebrul Route 66. Deșert, drumul exact ca-n filme. Abia așteptam o benzinărie. Nu sunt cel mai prietenos cu tehnologia GPS. Aveam însă o hartă. Iar harta îmi indica o benzinărie imediat după un „exit” de pe autostradă. Am ieșit de pe autostradă cu ținta fixă acea benzinărie. Iar aici am avut acea senzație că mă întorc în timp. Benzinăria era închisă de cel puțin 20-30 de ani, însă rămăseseră panourile cu ultimele prețuri de pe vremea aceea: 77 de cenți un galon de benzină. Deci aproape 4 litri de combustibil pentru nici măcar un dolar. Acum doar un litru de benzină este aproape un dolar oriunde în Statele Unite. O să spuneți că alta era valoarea dolarului atunci, și alta este acum.

Mai ușor cu recreerea pe scări

Încă un lucru care deja este în disonanță cu România. Magazinele pentru droguri ușoare de recreere. În țară se tot agită membrii unui partid că acest lucru ar fi benefic și în România, că ar fi utilă legalizarea lor. Și aici, în America, au fost dezbaterile acestea în urmă cu mai mulți ani. În cele din urmă au fost legalizate în foarte multe state. Însă de la o vreme lucrurile încep să se schimbe. Deja autoritățile din statul Michigan încearcă să schimbe situația. Se consideră că avantajele sunt deja mult mai mici decât dezavantajele existenței acestor magazine și, desigur, se pune în discuție utilitatea menținerii acestei reglementări legale. Și să știți că nici magazinele acestea în care se vinde „recreerea legală” nu mai sunt luate cu asalt, așa cum a fost acel „boom” imediat după legalizare. Multe din ele chiar s-au închis, pentru că în ultima vreme a scăzut mult interesul.

Dragii mei, noi ne vedem vinerea viitoare cu sănătate, în pace și siguranță. Doamne ajută!

