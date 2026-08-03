Cu doi copii mici prin Normandia: Povestea imposibilă a unei aventuri pe bicicletă

„Ați înnebunit?”, a fost reacția unuia dintre turiștii întâlniți la cină într-un camping din Orne, când a aflat că doi părinți au pornit într-o călătorie de 130 de kilometri cu bicicletele, alături de copii i lor de numai trei ani. „Am auzit că sunteți aici într-o plimbare lungă cu bicicleta cu copiii voștri mici”, a spus acesta, surprins de ideea unei astfel de aventuri în familie.

Răspunsul vine din peisajul care îi înconjoară: o Normandie rurală spectaculoasă, unde verdele domină la fiecare pas – garduri vii, păduri de stejari, ziduri vechi de conace acoperite de mușchi și pajiști pline de flori sălbatice. În aceste locuri pasc caii Percheron, căprioarele traversează liniștit zonele de bocage, iar tradiția cidrului și a vinului se păstrează de secole.

Călătoria are loc în regiunea Orne, alături de sora autoarei, Issy, și cei doi băieți de trei ani, Sid și Ralph. Familia pedalează pe biciclete electrice echipate cu scaune pentru copii, traversând sate cu case din piatră nisipoasă, obloane colorate și grădini pline de trandafiri.

Traseul urmat însumează aproximativ 130 de kilometri în cinci zile, între Rémalard-en-Perche și Domfront, în mare parte pe Véloscénic – o rută verde de aproximativ 450 de kilometri care leagă Mont-Saint-Michel de Paris. Pentru a descoperi mai bine regiunea istorică Perche, familia face însă și numeroase abateri către castele, sate și drumuri secundare.

Pentru Issy, o ciclistă experimentată, provocarea este mai ușoară. Pentru sora ei, experiența este una complet diferită: „Îl duc pe Sid cu bicicleta la creșă, dar nu mai dormisem sub o prelată de la Glastonbury. Așa că două sau trei ore de pedalat pe zi mi s-au părut suficiente”, povestește aceasta.

Bicicletele electrice, diferența între aventură și epuizare

După o călătorie de noapte cu feribotul din Portsmouth spre Caen, familia ajunge la Forest View, un camping aflat la cinci kilometri sud de Rémalard. Acolo îi așteaptă Jean-Louis, proprietarul magazinului local de închirieri biciclete, cu două biciclete electrice pregătite pentru traseu.

Inițial, ideea bicicletelor asistate electric nu este primită cu entuziasm. Însă după prima probă pe traseu, opinia se schimbă rapid.

„Jean-Louis avea dreptate. Bicicletele electrice fac diferența dintre o vacanță și un atac de cord”, spune una dintre participante, după prima urcare spre biserica din Moutiers-au-Perche.

Traseele principale sunt relativ accesibile, însă explorarea adevărată a regiunii Perche presupune ieșirea de pe ruta verde, unde apar dealuri abrupte și porțiuni mai solicitante. Cu doi copii mici în spate, fiecare kilometru devine o provocare.

Pentru cei mici, însă, călătoria este o aventură continuă. „Arătau cu degetul, râdeau și începeau să cânte «Old MacDonald» de fiecare dată când vedeau un cal, o vacă, un tractor sau o oaie”, povestește mama lor.

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Camping pentru bicicliști, o nouă formă de turism rural

La Forest View, proprietarul Graham Allen a creat spații de cazare dedicate cicliștilor după ce a observat dificultățile celor care traversau regiunea.

„Ajungeau încărcați ca măgarii”, explică Allen, motiv pentru care a construit capsule din lemn special concepute pentru cei care călătoresc pe două roți.

În interior, acestea oferă un pat confortabil și un luminator prin care turiștii pot privi cerul înstelat. Campingul dispune și de dușuri cu apă caldă, iar masa de seară este servită într-un spațiu comun, cu preparate gătite în stil familial.

Acest tip de turism câștigă tot mai mult teren în Franța. Numărul unităților certificate Accueil Vélo, care oferă servicii dedicate cicliștilor – de la mici reparații până la sprijin pentru transportul bagajelor – s-a triplat din 2019.

O regiune descoperită la pas

În ziua următoare, familia pornește pe traseul „Dîtes-le Avec des Fleurs”, care traversează pădurea de stejari Réno-Valdieu și trece pe lângă Manoir de la Moussetière, unul dintre conacele fortificate specifice regiunii.

Chiar și drumurile publice sunt surprinzător de liniștite, cu puține mașini, iar urcările dificile sunt compensate de priveliști spectaculoase și coborâri care îi încântă pe copii.

La La Chapelle-Montligeon, o biserică pare să răsară direct dintre câmpuri, iar familia se oprește pentru un picnic lângă lac.

Un alt ciclist, Denis Hurtaud, a descoperit unul dintre cele mai interesante locuri ale zonei tot printr-o astfel de abatere de la traseul principal. În timpul unei plimbări, acesta a ajuns la Café de la Place, în satul Courgeon.

„Terasa era plină de flori galbene, mesele aveau fețe de masă vechi din mușama, iar lumina soarelui cădea printre copaci peste curte”, își amintește Hurtaud.

Momentul avea să îi schimbe viața. În timp ce lua prânzul, a auzit că proprietarul intenționa să se retragă. Până la finalul mesei, Denis luase deja decizia de a cumpăra localul.

Astăzi, Café de la Place este mai mult decât un simplu bistro: este magazin sătesc, punct de reparații pentru biciclete, galerie de artă și spațiu pentru concerte – un simbol al felului în care turismul lent poate revitaliza comunitățile rurale din Normandia, potivit theguardian.com.