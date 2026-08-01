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Jurnalul Ştiri Observator Surpriză pe litoral în august: Prețurile nu au explodat! Cât te costă o vacanță de 5 nopți la mare

Surpriză pe litoral în august: Prețurile nu au explodat! Cât te costă o vacanță de 5 nopți la mare

de Redacția Jurnalul Publicat la 01 Aug 2026 16:40 Modificat la 01 Aug 2026 16:40
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Surpriză pe litoral în august: Prețurile nu au explodat! Cât te costă o vacanță de 5 nopți la mare
Cât mai costă o vacanță pe litoralul românesc

În timp ce aproape jumătate de țară se topește sub avertizări de cod galben și portocaliu de caniculă, pe litoral atmosfera este perfectă pentru vacanță. Marea, soarele și distracția îi așteaptă pe cei peste 140.000 de turiști estimați să ajungă la malul mării în acest weekend. Pentru mulți, evadarea de câteva zile se va prelungi și în cursul săptămânii viitoare.

Primul weekend din august vine cu vreme perfectă pe litoral, 29 de grade Celsius în termometre, iar apa mării are în jur de 21 de grade. Gradul de ocupare în staţiunile de la mare este de 95%, aşadar mai sunt câteva camere libere, scrie observatornews.ro

Cât te costă un sejur pe litoralul românesc

Reprezentanţii din turism spun că deşi august reprezintă vârful sezonului estival multe hoteluri au păstrat tarifele din iulie. În Eforie Nord, un sejur de 5 nopţi pentru două persoane la un hotel de 2 stele costă de la 1.000 de lei, fără masă. Pentru acelaşi sejur, dar la un hotel de 4 stele preţul ajunge la 6.500. În Mamaia, ofertele pornesc de la 1.380 de lei pentru 5 nopţi, iar în Jupiter de la 1.200 de lei.

Cei care aleg pachetele all inclusive sau ultra all inclusive trebuie să scoată din buzunar în jur de 7.800 de lei în Mamaia şi Eforie, iar în Neptun preţul ajunge şi la 8.000 de lei. cele mai aglomerate staţiuni sunt Eforie Nord, Mamaia şi Costineşti.

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Subiecte în articol: pret litoral statiuni plaja turişti mamaia Eforie Nord
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