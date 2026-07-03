Expert în aviație: aceasta este cea mai proastă oră la care poți zbura cu avionul

Un expert în aviație explică de ce unele zboruri sunt mult mai riscante decât altele și care este intervalul orar pe care ar trebui să îl eviți.

Atunci când rezervăm un bilet de avion, luăm în calcul programul de lucru, vacanțele, costul biletelor sau durata călătoriei. Totuși, puțini pasageri se gândesc că ora de decolare poate influența semnificativ șansele ca zborul să fie întârziat sau chiar anulat.

Potrivit lui Dean Rotchin, specialist în aviație și fondator al unei companii de zboruri private, există un interval orar care vine la pachet cu cele mai multe probleme, scrie southernliving.com

Cel mai prost zbor al zilei este ultimul

Dacă vrei să reduci riscul întârzierilor și al conexiunilor ratate, evită, pe cât posibil, ultimul zbor programat într-o zi.

Explicația este simplă: în aviație, întârzierile se propagă de-a lungul întregii zile.

Avioanele, echipajele și porțile de îmbarcare sunt utilizate pentru mai multe curse succesive. Dacă primul zbor al dimineții pleacă cu întârziere, efectul se transmite către următoarele curse, iar până seara întârzierile se pot acumula.

În plus, spre finalul zilei, echipajele au deja multe ore de lucru, iar posibilitățile de recuperare a programului sunt aproape inexistente.

Dacă ultimul zbor este anulat sau pierzi o conexiune, există șanse mari să fii nevoit să petreci noaptea într-un oraș în care nu intenționai să rămâi.

Nici zborurile foarte devreme nu sunt perfecte

Mulți călători aleg cursele de la 5:00 sau 6:00 dimineața, considerând că acestea sunt cele mai sigure.

În realitate, și ele au dezavantaje importante.

La primele ore ale dimineții, aeroporturile funcționează cu personal redus, multe magazine și restaurante sunt încă închise, iar echipele tehnice și serviciile de asistență sunt mai puțin numeroase.

Asta înseamnă că o problemă tehnică minoră poate dura mai mult până este rezolvată.

Pe de altă parte, aceste zboruri au avantajul că nu sunt afectate de întârzierile acumulate pe parcursul zilei.

Cele mai aglomerate momente pentru a călători

Specialiștii spun că zborurile de vineri seara sunt printre cele mai stresante.

La aceeași cursă se întâlnesc călători de afaceri, turiști care pleacă în weekend și pasageri aflați în tranzit, ceea ce înseamnă aeroporturi aglomerate, avioane pline și întârzieri mai frecvente.

De asemenea, ajunul marilor sărbători este una dintre cele mai dificile perioade pentru călătoriile cu avionul.

În aceste zile:

avioanele sunt ocupate aproape complet;

listele de așteptare sunt foarte lungi;

chiar și o schimbare minoră a vremii poate provoca întârzieri în lanț;

personalul aeroporturilor este suprasolicitat.

Care este cea mai bună oră pentru un zbor?

Potrivit expertului, cea mai bună alegere este un zbor programat la mijlocul dimineții, aproximativ între orele 9:00 și 11:00.

Acest interval oferă cel mai bun echilibru între două aspecte importante:

aeroportul și echipele tehnice funcționează deja la capacitate maximă;

întârzierile acumulate de-a lungul zilei sunt încă reduse.

Astfel, șansele unei plecări la timp sunt mai mari decât în cazul ultimelor curse sau al celor foarte matinale.

Un sfat util pentru călători

Dacă urmează să participi la un eveniment important – o nuntă, o croazieră, o întâlnire de afaceri sau orice altă activitate care nu suportă întârzieri –, specialiștii recomandă să ajungi la destinație cu cel puțin o zi înainte.

Această marjă de siguranță poate elimina stresul provocat de eventualele întârzieri sau anulări și îți oferă timp suficient pentru a-ți continua călătoria fără surprize neplăcute.