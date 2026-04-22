Haos aerian în Spania. Un aeroport cu trafic intens se închide temporar: Alternative pentru călători

Aeroportul Santiago-Rosalía de Castro se închide joi, 23 aprilie, pentru lucrări esențiale la pistă, timp de o lună. Toate zborurile Ryanair, Vueling și Iberia vor fi anulate, anunță operatorul AENA via Euronews. În 2025, acesta a deservit circa 3,1 milioane de călători.

„Aeroportul va fi închis total pentru traficul aerian , fără decolări sau aterizări”, precizează site-ul oficial al aeroportului din Galicia. Închiderea este până pe 27 mai 2026 și are e loc înainte de sezonul estival, când regiunea atrage turiști pentru plajele sale, situri UNESCO și activități în natură, precum drumeții sau canotaj.

Alternative pentru călători

Turiștii își pot redirecționa zborurile spre aeroporturi din apropiere:

A Coruña (Alvedro) : La 50 de minute cu mașina; zboruri din Londra Heathrow, Geneva, Paris, Milano; noi rute spre Roma, Frankfurt și Varșovia în 2026.

Vigo: Conexiuni spre Londra Luton, Milano, Geneva, Marrakech (cu escală uneori); Ryanair oferă zboruri directe sezoniere; distanță de circa 1,5 ore cu mașina până în Galicia.

Aeroportul sfătuiește pasagerii să contacteze direct companiile aeriene pentru reprogramări și actualizări.

Perturbări în traficul aerian din Spania

Vestea vine pe fondul perturbațiilor majore la 14 aeroporturi spaniole, afectate de greve ale controlorilor de trafic aerian (sindicatele CCOO și USCA). Printre acestea sunt: Jerez de la Frontera, Madrid-Cuatro Vientos, Sevilla, La Coruña, plus insulele Canare, precum Lanzarote, Fuerteventura sau La Palma.