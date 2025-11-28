Hoteluri istorice din România, scoase la vânzare

Hotelul Rex din Mamaia așteaptă un nou proprietar, după ce proprietarii s-au împrumutat de la un fond de investiții și nu au mai reușit să plătească sumele datorate. Hotelul istoric, ridicat de Regele Carol al II-lea în anul 1936, în stil Art Déco, are 102 camere și un teren de 7.000 de metri pătrați, plus parcare, fiind unul dintre cele mai căutate locuri din stațiunea Mamaia.

În anii '70, denumirea hotelului a fost schimbată, devenind Hotel Internațional, iar după 1990, hotelul a fost privatizat, dar a fost grav afectat de un incendiu, în anul 2011, când a fost distrus acoperișul, iar camerele de la mansardă au fost inundate. Astfel, celebrul hotel a fost scos din circuitul turistic. Lucrările de renovare au fost începute de proprietari, dar sistate în anul 2014, din lipsa fondurilor necesare.

Vânzarea, reabilitarea și repunerea în circuitul turistic a acestui hotel istoric de la Mamaia va schimba fața stațiunii. Într-o situație similară este și istoricul Hotel Perla din stațiune, pe care l-a cumpărat un om de afaceri din Iași, în 2022, cu intenția de a-l demola, pentru a construi în locul vechii clădiri un hotel de 5 stele. A intervenit, însă, un ONG care a făcut o sesizare pe baza căreia Uniunea Arhitecților a schimbat încadrarea clădirii din anii ’60 în categoria monumentelor istorice, astfel încât actualul proprietar e obligat să renoveze clădirea și să deschidă un hotel de numai 4 stele, pentru că nu se potrivesc standardele construcției cu cele cerute la 5 stele.

Chiar și așa, Perla ar aduce plusvaloare stațiunii Mamaia, după renovare și redeschidere. În 2022, hotelul de 12 etaje a fost cumpărat cu aproximativ 6,5 milioane de euro.

Costurile reabilitării sunt foarte mari

În această perioadă se așteaptă și un cumpărător pentru celebrul Hotel istoric Furnica, de pe Domeniul Peleș, construit de Regele Carol I. Clădirile și terenul care constituie proprietatea scoasă la vânzare de Casa Regală a României au fost evaluate la 3,7 milioane de euro de euro. Statul român nu intenționează să cumpere clădirea, iar Ministerul Culturii a anunțat deja că nu își va exercita dreptul de preemțiune. Nici autoritățile județene sau locale nu par interesate de achiziție.

Explicația ar fi costurile pentru renovare, acestea depășind, de obicei, valoarea clădirilor-monument istoric la vânzare, în contextul actual, în care statul român are probleme cu deficitul bugetar.

Readucerea Hotelului Furnica în circuitul turistic ar fi un câștig imens pentru stațiunea montană istorică Sinaia, în următorii ani, dar pentru a se ajunge la acest rezultat va fi nevoie de cel puțin trei ani pentru renovare, fiind vorba despre un monument istoric din Clasa A, costurile urmând să se ridice la peste 5 milioane de euro, mai mult decât prețul de pornire pentru achiziție, conform experților în lucrări de reabilitare pentru clădiri monument. Reparațiile, în astfel de cazuri, trebuie să aibă aprobări speciale și să respecte standardele impuse de Ministerul Culturii, implicând expertize și costuri de cel puțin trei ori mai mari decât în cazul unei clădiri care nu face parte din patrimoniu.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Mai multe hoteluri de 5 stele în Capitală

Anul trecut, în Capitală s-a vândut un alt hotel celebru și ultracentral – Ambasador, construcție interbelică, în stil Art Déco, de pe Bulevardul Magheru. A fost cumpărat de austriecii de la Julius Meinl, care au și început lucrările de renovare, estimate la circa trei ani. În anul 2027, hotelul ar urma să fie redeschis sub numele de „The Julius Bucharest”, cu 158 de camere și apartamente de lux. Facilitățile și serviciile vor urma modelul deja stabilit cu succes de The Julius Prague, având în vedere inclusiv un magazin de produse alimentare și băuturi gourmet marca House of Julius Meinl. La fel ca în cazul The Julius Prague, o proprietate deținută de grupul austriac în Cehia, se intenționează ca The Julius Bucharest să fie certificat conform standardului LEED Gold.

Clădirea a fost construită cu puțin timp înainte de cel de-Al Doilea Război Mondial, hotelul funcționând din anul 1939.

În anul 2023 au fost făcute mai multe astfel de tranzacții, ceea ce arată că în ultimii ani, România este văzută ca o țară sigură, în această perioadă plină de conflicte pe plan internațional. În ultimii ani s-au înmulțit hotelurile de 5 stele și urmează să se facă noi investiții, din partea unor companii străine.

În 2023, o familie foarte bogată din Israel a cumpărat Palatul BCR, de lângă Universitatea București, pentru a investi în consolidare și renovare, urmând să îl transforme în hotel de 5 stele - Palatul Oscar Maugsch. Clădirea a fost cumpărată cu 28 de milioane de euro. Familia Dayan a plătit atunci cu 40% mai mult decât cotația de piață a clădirii, ceea ce arată importanța investiției pentru planurile de business ale cumpărătorului.

Proprietarii au mai calculat o investiție de circa 20 de milioane de euro în consolidarea, restaurarea şi recompartimentarea clădirii-monument Clasa A, din centrul Bucureștiului, pentru a adăuga încă un hotel de 5 stele în Centrul Istoric, după cele din grupul Marmorosch, care au pornit de la o investiție de 42 de milioane de euro, fiind cel mai amplu proiect al operatorului hotelier lituanian Apex Alliance.

Iar numărul hotelurilor de lux din București va mai crește, în următorii ani, existând în prezent mai mulți investitori care vor să cumpere și să renoveze unități de cazare, mai ales în centrul Capitalei.

Semne bune pentru economia României

Pe piața investițiilor în hoteluri de lux, prețurile sunt mai mari decât cel calculat pentru Palatul BCR. De exemplu, Hotelul Marriott - care nu este nici clădire istorică, nici la intrarea în Centrul Vechi, a fost cumpărat, în anul 2014, cu suma de 95 de milioane de euro, de compania Strabag, apoi a fost evaluat la peste 100 de milioane de euro, la nivelul anului 2017, când s-au lansat știri false despre o posibilă vânzare a hotelului. Potențiali cumpărători ar fi fost Dedeman sau AFI Europe, iar ultimul preț discutat a fost 140 de milioane de euro. Apoi proprietarii au dezmințit informațiile apărute în presă.

Marriott are 69.307,58 de metri pătraţi, incluzând hotelul şi complexul cu spaţii comerciale, birouri, cazinou, parcare interioară şi exterioară, centru SPA, cu piscină etc. Compania Strabag, unicul acţionar al societăţii care administrează complexul hotelier de lângă Palatul Parlamentului, obţine un profit net de circa 10 milioane de euro anual, atât din activitatea hotelului, cât şi din chiriile de la firmele prezente în galeria imobilului.

La prețurile achizițiilor se adaugă unele foarte mari pentru renovări și amenajări, dar investițiile sunt rentabile, din perspectiva cumpărătorilor, ceea ce este un semn bun pentru România, cel puțin din punct de vedere turistic.