Istoria întunecată din spatele unui paradis insular: Un camping a fucționat mulți ani pe morminte nemarcate

„Uneori vrea să fie văzută, iar alteori vrea să se ascundă în umbră. Este o entitate. Are o bătaie a inimii”, spune Glen Stasiuk, lector la Universitatea Murdoch și regizorul documentarului din 2014 „Wadjemup: Închisoarea Neagră — Locul de Joacă Alb”.

Insula Rottnest, sau Wadjemup, așa cum este cunoscută de aborigenii locali Noongar, se află la 19 kilometri în largul coastei orașului Fremantle. Peste 800.000 de oameni o vizitează în fiecare an pentru a se bucura de plajele sale cu nisip alb, apele cristaline și quokka nativă: un marsupial adorabil, faimos pe Instagram, care zâmbește în selfie-uri.

Este un loc spiritual pentru custozii tradiționali ai Wadjemup, explică Len Collard, profesor emerit la Universitatea din Australia de Vest și Bătrân Noongar. „În poveștile Noongar”, spune el, „când oamenii mor, spiritul lor părăsește corpul și călătorește spre vest, către insule, în locul fantomelor.”

„Wadjemup a fost întotdeauna un lăcaș al spiritelor”, explică Collard, „dar, cu siguranță, a devenit un loc mai spiritual după regimul colonial, când a devenit locul celui mai mare număr de decese aborigene în custodie din Australia.”

Wadjemup, închisoare pentru aborigeni

Insula a funcționat ca închisoare pentru băieți și bărbați indigeni timp de 93 de ani.

Aborigenii australieni sunt una dintre cele mai vechi civilizații de pe planetă, fiind custozii pământului, mărilor și cerului Australiei, sau „Țării”, cum o numesc ei, de cel puțin 65.000 de ani.

Marea Britanie a revendicat estul Australiei în 1770, iarprima sa flotă, formată în mare parte din coloniști condamnați, a sosit în 1788. În perioada colonială care a urma, au izbucnit conflicte violente între aborigeni și britanici.

Wadjemup a devenit o închisoare pentru băieți și bărbați aborigeni în 1838. Primii prizonieri au sosit cu barca, dormind într-o peșteră de pe coastă în timp ce extrageau calcar și construiau închisoarea.

Majoritatea deținuților au fost acuzați că au furat animale sau rații de făină, spune Stasiuk. El explică faptul că sistemul era deja „complet străin” bărbaților și băieților, care au fost acuzați, arestați și condamnați într-o limbă pe care nu o înțelegeau. Dintr-o dată s-au trezit trimiși pe o insulă, neștiind dacă sau când își vor revedea cei dragi.

Unii deținuți au călătorit pe distanțe lungi și traumatizante, inclusiv din Kimberley, o regiune Outback aflată la peste 2.000 de kilometri distanță. Stasiuk spune că cei din deșert nici măcar nu văzuseră marea. Potrivit lui Collard, mulți erau transportați în timp ce erau înlănțuiți de gât, brațe și picioare.

Odată ajunși pe Wadjemup, prizonierii erau forțați la muncă grea în timp ce extrageau materiale și construiau infrastructura insulei. „Debarcaderul, căsuțele, închisoarea, casa guvernatorului”, spune Stasiuk, „toate acestea au fost construite de prizonieri aborigeni”. Collard spune că această construcție a ajutat colonia să-și justifice cheltuielile pentru înființarea închisorii deoarece aborigenii puteau fi folosiți ca forță de muncă ieftină în proiecte viitoare după părăsirea insulei.

Viața în celulele lor nu era mai ușoară, iar închisoarea era supraaglomerată și plină de boli. Aceste condiții dure au fost agravate de Henry Vincent, un superintendent extrem de „barbar”, potrivit lui Stasiuk. „Vincent avea un singur ochi și venea din războaiele napoleoniene”, explică el. „Înlănțuia bărbații în celulele lor, bătea prizonierii și trăgea în ei”.

Stasiuk explică faptul că Vincent nu a fost condamnat pentru niciuna dintre aceste infracțiuni și o stradă de pe insulă i-a purtat numelee până în 2022.

Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, apelurile pentru închiderea închisorii au crescut în tandem cu crearea mai multor închisori pe continent și cu o dorință tot mai mare pentru utilizarea recreativă a Wadjemup. În 1902, după 93 de ani de funcționare, închisoarea a fost oficial închisă.

Aproape 4.000 de bărbați și băieți indigeni au fost încarcerați pe Wadjemup. Dintre cei 373 care au murit acolo, majoritatea au fost îngropați în morminte nemarcate.

Wadjemup, punct turistic preferat

Astăzi, mulți turiști care vizitează Wadjemup nu sunt conștienți de istoria sa chinuitoare. Merg cu bicicleta pe drumurile sale largi în timp ce soarele este puternic, fac snorkeling prin recifele de corali sau se plimbă prin orașul colonial cu o înghețată care le curge pe mână. Este un contrast puternic - această destinație idilică și trecutul său îngropat și care bântuie și astăzi.

Insula și-a început reinventarea ca punct turistic popular la scurt timp după închiderea închisorii, blocul principal de celule fiind transformat în cazare de vacanță în 1911. Pe măsură ce zidurile sale au fost demolate și instalate unități sanitare și electricitate, patrimoniul clădirii a fost distrus, spune Collard. Mai mult decât atât, turiștii „plăteau pentru o cameră, se urcau într-un pat și făceau dragoste acolo unde acești bărbați muriseră”, explică el.

Mai rău, cimitirul care conținea mormintele nemarcate ale acelor deținuți care muriseră a devenit un camping cunoscut sub numele de Tentland. În următorii 90 de ani, turiștii dormeau la doar 60 de centimetri deasupra unuia dintre cele mai mari locuri de înmormântare indigene din Australia.

Stasiuk povestește cum a vizitat Tentland în anii 1970 înainte de a cunoaște această istorie. „M-am dus și m-am îmbolnăvit”, explică el. „Apoi m-am dus din nou și am ajuns la spital. Nu puteam înțelege. Doctorii nu puteau înțelege. Eram sănătos din punct de vedere fizic.” Apoi i-a spus bunicii sale. Ea a avut un răspuns imediat. „E război”, i-a spus ea. „E rău.”

Chiar dacă rămășițe scheletice au fost descoperite pe șantier în 1970, abia în 2007 campingul s-a închis oficial. În 2018, fosta închisoare și-a încetat activitatea ca stațiune turistică.

Acum există mai multe locuri de cazare în camping oferite pe Insula Rottnest, fără legătură cu situl Tentland.

Wadjemup ca o santinelă

Pentru oamenii din Noongar, precum Collard, Wadjemup rămâne profund simbolic. „Este ca o santinelă”, explică el. „Un far care aruncă lumină pentru a le arăta oamenilor că ceva este acolo.”

Stasiuk este de acord, spunând că este vital să ne amintim istoria aborigenă a insulei.

În 2020, Autoritatea Insulei Rottnest a început să faciliteze Proiectul Wadjemup „pentru a recunoaște oficial istoria insulei privind încarcerarea aborigenilor și decesele în custodie prin intermediul adevărului, ceremoniilor și comemorării”.

Proiectul implică onorarea locului de înmormântare, conservarea clădirii închisorii originale și organizarea unei ceremonii culturale pentru a facilita vindecarea. Wadjemup Wirin Bidi, sau Drumul Spiritului, a avut loc în 2024, la care au participat aproximativ 200 de aborigeni din întreaga țară, pentru a-i înmormânta pe cei îngropați pe insulă și a le elibera spiritele.

Această istorie complexă se îmbină cu identitatea turistică modernă a insulei sub forma unor tururi culturale aborigene.

Un purtător de cuvânt al Autorității Insulei Rottnest a declarat pentru CNN că aceasta se angajează să continue să colaboreze cu comunitatea aborigenă „pentru a se asigura că istoria insulei este împărtășită deschis și onest”.

Casey Kickett este ghid local Noongar, directoarea Koordas Crew și membră a Grupului de Referință Aborigenă Wadjemup. Koordas Crew organizează activități pentru copii, inclusiv ateliere de pictură și tururi pe trasee montane, concepute pentru a-i introduce în latura pozitivă a culturii din Wadjemup. Ea speră că acest lucru îi va face mai deschiși la învățarea despre istoriile mai întunecate atunci când vor fi mai mari și pregătiți.

Kickett își descrie munca ca o rampă de lansare între frumoasa insulă șiororilor care s-au petrecut acolo.

„Oamenii mei sunt îngropați acolo”, spune el, „și mă bucur atât de mult când mă duc și le spun bună ziua.”

Astăzi, turiștii care vizitează Insula Rottnest se pot opri la Muzeul Wadjemup sau se pot alătura diverselor tururi culturale conduse de ghizi aborigeni locali.

Kickett încurajează toți turiștii care vizitează această insulă frumoasă și complexă să rămână în siguranță, urmând un ritual simplu. „Când coborâți de pe debarcader ș aruncați nisip în apă. Prezentați-vă în Țara strămoșilor noștri”, spune ea.

Collard este de acord. „Data viitoare când ajungi acolo”, spune el, „asigură-te că te duci la ei și îi saluți. Spune-le oamenilor mei că știi ce s-a întâmplat cu ei și că tu personal vei face tot posibilul să repari trecutul în prezentul nostru.”

