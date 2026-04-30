Japonia interzice utilizarea bateriilor externe portabile în timpul zborurilor 

Cu toate acestea, dacă planificați un zbor către Japonia, externă nu va mai fi utilă la bord. Ministerul Terenurilor, Infrastructurii, Transporturilor și Turismului din Japonia a adoptat o nouă politică care interzice utilizarea bateriilor externe portabile în timpul zborurilor către sau dinspre aceasă țară.

Conform noii politici, care a intrat în vigoare pe 24 aprilie 2026, utilizarea bateriilor externe portabile nu mai poate fi folosită în avioane: fie pentru a încărca dispozitive, fie pentru a fi conectate la avion pentru încărcare. Această politică poate părea dură, însă instituția a făcut această alegere în urma mai multor incidente în care aceste gadgeturi fie „au luat foc, fie au început să elibereze fum în interiorul avioanelor”, potrivit unui raport al NHK World-Japan.

Japonia înăsprește regulile de zbor privind încărcătoarele portabile

Noua politică a Japoniei nu numai că interzice utilizarea bateriilor externe și a încărcătoarelor în zbor, dar restricționează și numărul de baterii externe pe care le poți transporta la bord la doar două. Această interdicție are scopul de a asigura siguranța pasagerilor în timpul zborului.

Anul trecut, Anker a rechemat peste un milion de baterii externe în urma mai multor incidente de incendii și explozii. Cel mai recent, Casely și Comisia pentru Siguranța Produselor de Consum din SUA (CPSC) au emis o rechemare care a afectat peste 400.000 de încărcătoare portabile din cauza riscului de incendiu.

Riscul de siguranță asociat cu bateriile externe este motivul pentru care unele companii aeriene au impus restricții privind utilizarea acestora la bord.

Finnair a anunțat, în ianuarie 2026, că a interzis utilizarea încărcătoarelor portabile în timpul zborului, urmând exemplul Cathay Pacific, China Airlines, Emirates, EVA Air, Singapore Airlines, Thai Airways, printre altele.

Ministerul Transporturilor din Japonia afirmă că noile restricții sunt în conformitate cu cele mai recente reguli stabilite de Organizația Aviației Civile Internaționale, așa că este probabil ca mai multe companii aeriene și agenții guvernamentale să le urmeze exemplul.

Cum să îți păstrezi telefonul încărcat fără a încălca regulile

În pofida noilor restricții impuse de Japonia privind utilizarea încărcătoarelor mobile, te poți bucura în continuare de utilizarea telefonului fără să-ți faci griji că rămâi fără baterie.

O opțiune este să preîncărcați toate dispozitivele înainte de îmbarcare, astfel încât să nu fie nevoie să le încărcați înainte de a ateriza la destinație. În acest caz, un telefon cu cea mai bună durată de viață a bateriei te va ajuta deoarece poți continua să îl utilizezi chiar și pe zboruri lungi fără a rămâne fără baterie.

Dar unele telefoane au o durată de viață slabă a bateriei și este posibil să nu reziste perioade lungi de timp înainte de a se opri. Chiar și telefoanele cu cea mai bună durată de viață a bateriei se pot descărca cu ușurință dacă efectuezi sarcini intensive, cum ar fi jocurile, care consumă mult mai multă energie decât simpla navigare pe web sau vizionarea de videoclipuri. În acest caz, ia cu tine un cablu și utilizează prizele de alimentare din scaun, dacă sunt disponibile, pentru a-ți încărca telefonul ori de câte ori ai nevoie, notează travel.yahoo.com.