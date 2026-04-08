Lecții de fabricat papirus, pentru vizitatorii Egiptului

Nu este o simplă sesiune de „shopping” - muzeul fiind, de fapt, un magazin cu foarte multe variante de papirus care pot fi cumpărate și chiar personalizate de fiecare vizitator. Vizita este, în primul rând, o lecție despre istoria papirusului egiptean și tehnicile vechi de manufactură. Turiștii pot să ceară unui artist local să le scrie numele pe un papirus sau pot încerca să facă asta chiar ei, dacă se consideră suficient de pregătiți, după ce au asistat la lecția prezentată de gazde și de ghid.

Ajunși la „Muzeul Papirusului” din Luxor, vizitatorii sunt chemați, mai întâi, la o lecție foarte utilă despre istoria papirusului, semnificațiile hieroglifelor, istoria Egiptului și legendele zeilor egipteni. Dar totul începe cu plantele de papirus - verzi, lungi, ținute într-un vas cu apă, pe care „lectorul” le taie, meticulos, începând procesul de creație.

Mohamed Hamed, ghid de turism egiptean, vorbitor de limba română, este și unul dintre cei mai pricepuți „lectori” pentru lecțiile de fabricare a papirusului. Grupurile de turiști români pe care-i însoțește pot înțelege foarte bine secretele fabricării papirusului, așa cum se face de mii de ani, pentru că Mohamed are răbdare să explice și să răspundă la întrebări, în limba română.

Metodele tradiționale de fabricare a papirusului, folosite în Egiptul Antic, se bazează pe prelucrarea manuală a tulpinii plantei: se curăță coaja exterioară (partea verde), se „feliază” - măduva plantei, albă și fibroasă, este tăiată în fâșii subțiri care se pun într-un vas cu apă, unde se lasă pentru a deveni flexibile.

Hârtia se face din fâșii lipite și presate

Fibrele bine înmuiate în apă se scot apoi și se presează, pentru a elimina excesul de umiditate și pentru a se aplatiza. Miezul tulpinii este bătut cu un ciocan special, până se subțiază, devenind o fâșie îngustă, umedă și moale. Procesul se repetă, obținându-se mai multe fâșii care vor fi lipite între ele, printr-o tehnică specială.

În următoarea etapă, fâșiile sunt așezate unele lângă altele, suprapunându-se ușor, în două straturi perpendiculare - pe verticală și pe orizontală. Astfel se creează o foaie solidă de viitor papirus, iar aceasta trebuie să treacă prin procesul de uscare.

Foaia este presată din nou, cu putere, pentru a se lipi fibrele între ele. La acest proces de lipire, cel mai important este zahărul natural din plantă. Papirusul ajuns în această fază se lasă la uscat, până când poate fi pictat.

Turiștii înțeleg semnificațiile hieroglifelor

Această îndeletnicire veche de peste 5 milenii a rămas vie în Egipt, fiind și foarte utilă. Cu o astfel de tehnică, egiptenii nu au depins niciodată de hârtie - care s-a inventat mult mai târziu. Plantele de papirus cresc din abundență în Valea Nilului și sunt ușor de procurat, iar uneltele sunt cele clasice, transmise din generație în generație, împreună cu tehnica prelucrării.

Pentru vizitatori este întotdeauna fascinantă o astfel de lecție, mai ales pentru a ști exact ce cumpără ca suvenir. Dar nu află doar care este procesul de fabricație, ci și ce semnificație au desenele de pe papirusul pe care și-l doresc.

Mohamed, ghidul agenției de turism Christian Tour, a explicat că la fiecare astfel de lecție are grijă să le arate românilor din grupul pe care-l însoțește ce zei sunt pictați, ce semnificație au scenele reprezentate, dar și hieroglifele. Astfel, suvenirurile capătă și o valoare culturală, pentru că nu sunt doar simple obiecte manufacturate, ci reprezintă scene importante din istoria Egiptului, pe care cumpărătorul le și înțelege.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹