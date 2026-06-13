Negocieri decisive SUA - Iran. Premierul Pakistanului: „Semnarea acordului ar putea avea loc în 24 de ore”

Textul final a fost convenit

Potrivit acestuia, textul final al înțelegerii ar fi fost deja convenit de cele două părți. Pakistanul se pregătește acum pentru o semnare electronică a documentului, care ar putea avea loc în următoarele 24 de ore, potrivit The Independent. Sharif a afirmat că, după semnare, vor urma discuții tehnice între reprezentanții implicați în procesul de negociere.

Când se va semna acordul?

Surse occidentale citate de presă susțin că acordul ar putea fi oficializat chiar duminică. Geneva este indicată drept una dintre locațiile luate în calcul pentru anunțarea înțelegerii.

Anunțul vine într-un context marcat de declarații contradictorii din partea Washingtonului și Teheranului. Președintele american Donald Trump a respins recent informațiile publicate de presa iraniană privind conținutul negocierilor. Liderul de la Casa Albă a susținut că termenii prezentați public de partea iraniană nu corespund documentelor convenite între negociatori.

La rândul său, Teheranul a transmis în ultimele zile că un acord nu a fost niciodată mai aproape de concretizare. Presa de stat iraniană a relatat că proiectul de înțelegere ar include redeschiderea Strâmtorii Ormuz și încetarea războiului din Liban. Informațiile nu au fost confirmate oficial de administrația americană.

Vicepreședintele american JD Vance a negat speculațiile privind eliberarea imediată de fonduri către Iran. El a afirmat că eventualele beneficii economice ar urma să fie condiționate de respectarea obligațiilor asumate de Teheran.

Potrivit unor surse citate în presa internațională, Administrația Trump încearcă să finalizeze acordul înaintea summitului G7, programat luni. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, s-a declarat optimist în privința unei soluții rapide. Oficialul american a sugerat că un acord ar putea fi obținut în acest weekend sau la începutul săptămânii viitoare.

Conflictul dintre SUA și Iran durează de peste trei luni și a generat tensiuni majore în regiune. Printre efectele sale s-au numărat perturbarea transportului maritim în Golful Persic, atacuri asupra infrastructurii energetice și creșterea prețurilor la energie pe piețele internaționale.

Deocamdată, nici Washingtonul și nici Teheranul nu au confirmat oficial semnarea unui acord de pace.