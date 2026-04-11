Grecia dă lovitura turiștilor obezi: Amenzi uriașe pentru cine mai urcă pe măgăruși peste limita de greutate

Autoritățile din Santorini au introdus reguli mai stricte pentru plimbările cu măgari, una dintre atracțiile turistice emblematice ale insulei grecești, în contextul în care organizațiile pentru drepturile animalelor au apăsat insistent pe ideea că trebuie să existe o limită de greutate pentru măgărușii care transportă turiști.

Conform noilor reglementări, turiștii care aleg să meargă cu măgărușii între portul vechi și orașul Fira trebuie să cântărească sub 100 de kilograme.

Măsura face parte dintr-un set mai amplu de reguli naționale care limitează sarcina pe care o pot transporta animalele de lucru, stabilind că aceasta nu trebuie să depășească o cincime din greutatea corporală a animalului.

Decizia vine după ani de semnale de alarmă trase de organizații pentru protecția animalelor, care au documentat cazuri de epuizare, leziuni și suprasolicitare.

Traseul parcurs de măgari este unul dificil, cu sute de trepte săpate în stânca vulcanică și o diferență de nivel de aproximativ 400 de metri.

În sezonul turistic de vârf, animalele sunt nevoite să facă mai multe drumuri zilnic, adesea în condiții de temperaturi ridicate.

Noile reguli nu se limitează la greutatea turiștilor.

Proprietarii trebuie să asigure acces constant la apă, perioade de odihnă și mișcare zilnică pentru animale, pentru a preveni deshidratarea și problemele de sănătate pe termen lung.

Măgărușii au jucat un rol esențial în viața insulei timp de generații, fiind folosiți pentru transportul de persoane și bunuri pe terenul abrupt, acolo unde vehiculele nu pot ajunge.

Chiar și în prezent, aceștia rămân o opțiune pentru turiștii care urcă din port spre Fira, alături de mersul pe jos sau utilizarea telecabinei.

Creșterea accelerată a turismului, care a adus milioane de vizitatori anual în Santorini, a intensificat presiunea asupra infrastructurii locale și a readus în discuție condițiile în care sunt folosite animalele.

În acest context, autoritățile au început să adopte măsuri menite să echilibreze activitatea turistică și protecția mediului și a animalelor.

Plimbările cu măgarii rămân disponibile, însă în condiții mai stricte, care vizează reducerea riscurilor și îmbunătățirea standardelor de îngrijire pe termen lung.

(sursa: Mediafax)