Mocăniţa de la Sovata, un proiect de familie care a devenit emblema staţiunii

Mădălina Stoian este administratorul Mocăniţei de la Sovata care parcurge astăzi o parte din drumul obişnuit din trecut. Dar călătorii nu mai sunt oamenii locului care foloseau acest mijloc de transport indispensabil în zona minieră, nu mai merg la lucru, ci sunt nostalgici ai vremurilor apuse care vor să parcurgă prin zona deluroasă submontană un traseu spre o altă epocă. Deși drumul e mai scurt decât la Vișeu, în Maramureș, excursiile sunt pline de farmec, în orice anotimp, datorită programelor speciale pe care le lansează familia Stoian - doi tineri care și-au legat destinul personal de acest proiect de suflet, transformându-l în atracție turistică și emblemă a stațiunii balneoclimaterice Sovata. De la Pădurea Fermecată, care-i atrage în special pe copii, până la programele speciale pentru sărbătorile de iarnă, unde excursia cu mocănița se leagă de tăiatul porcului și de evadări cu sănii trase de cai, pe drumuri de munte, proiectul de la Sovata reușește să stârnească mai ales curiozitatea și spiritul de aventură al celor care ajung aici, oferindu-le mereu surprize plăcute.

Povestea Mocăniței de la Sovata a pornit, în anul 2010, de la ideea de a readuce pe șine un tren cu aburi vechi de peste 75 de ani și un obicei de călătorie care a devenit istorie, pentru a le putea arăta turiștilor de astăzi cum se trăia în aceste locuri, cu 100 de ani în urmă.

A fost ideea Mădălinei Stoian, care și-a transformat visul și nevoia de întoarcere în locurile natale de un proiect de succes care sporește potențialul turistic al zonei. Iar soțul ei a renunțat la orașul lui natal - Sinaia -, pentru a face turism altfel la Sovata. Cei doi vin permanent cu noi idei și programe speciale care transformă trenulețul cu aburi într-un adevărat festival, mai ales de sărbători.

Actuala Mocăniță de la Sovata merge astăzi doar până la Câmpu Cetății, dar parcurgea un traseu mult mai lung, pe calea ferată care făcea legătura între Praid și Târgu Mureș. Este una dintre cele 10 locomotive cu aburi pentru linie îngustă fabricate în 1949 la Chrzanow din Polonia, care au fost construite pentru a putea funcționa pe bază de cărbune și lemne de esență tare.

Înapoi în timp, printre povești cu zâne și unicorni

Trenul care transporta mai ales navetiștii, pe vremuri, a fost refăcut și „rebranduit”, fiind repus pe șine în anul 2011, iar de atunci este cunoscut drept trenulețul cu aburi care poartă turiștii peste dealurile împădurite din inima Transilvaniei, până în Munții Gurghiu, în sălbăticie, alături de „nașul” care le spune povești cu zâne și unicorni, cu urși polari și alte personaje fantastice. De altfel urșii polari descriși de povestitoarea care însoțește grupurile de turiști chiar există - sunt albi și mari... dar nu sunt chiar urși polari, ci o cireadă de vaci albe, mereu la păscut, pe care călătorii fascinați de peisaj le pot confunda cu orice animale fantastice descrise de ghid.

După 80 de ani de funcționare, acest traseu a fost închis, în 1997, iar șinele s-au degradat, dar au fost refăcute în anul 2010, pe porțiunea dintre Sovata și Câmpu Cetății, pentru acest proiect. Mădălina și soțul ei își trăiesc zilnic o parte din viața personală în proiectul familiei, transmițându-le turiștilor dragostea față de aceste locuri minunate din Sovata și împrejurimi.

Mocănița de la Sovata îi cucerește pe turiștii de toate vârstele, români și străini, oferindu-le o călătorie înapoi în timp, cu poveștile și legendele locului, cu bunătatea gazdelor și cu gusturile preparatelor culinare ale Mureșului, pe care le pot degusta la destinație, în mijlocul sălbăticiei, în inima pădurii, dacă aleg programe speciale, precum cel pregătit în fiecare an pentru Crăciun.

Iar Mocănița nu este doar trenul cu aburi construit în Polonia în 1949, ci o poveste pe roți care merge pe șinele vechi, astăzi recondiționate, pornind zilnic din Sovata spre Câmpu Cetății, pe o rută de 14 kilometri ce traversează păduri și sate liniștite. Cu fiecare grup de turiști, trenul bazat pe cărbune parcurge 14 kilometri pe calea ferată construită în 1912 - o linie de cale ferată cu ecartament îngust care astăzi nu se mai folosește în transportul de masă. Călătoria durează două ore și jumătate, dus-întors, cu o viteză maximă de 35 km/h.

Anul acesta, programul de funcționare al Mocăniței de la Sovata este în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, plecările fiind de la orele 10.00; 13.30 și 17.00 (cursă opțională), iar prețurile biletelor pornesc de la 50 de lei pentru copii, 70 pentru pensionari și 80 de lei pentru adulți.

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