Paradisul secret al Greciei. Unde se află una dintre cele mai frumoase plaje din lume?

Plaja Fteri este un colț de paradis care se remarcă prin peisajele sale spectaculoase și atmosfera sălbatică, departe de aglomerația stațiunilor turistice consacrate.

A doua cea mai frumoasă plajă din lume

Clasamentul internațional a fost realizat pe baza voturilor a peste 1.000 de profesioniști din domeniul turismului. În ediția din acest an, Plaja Fteri s-a clasat pe locul al doilea la nivel mondial, fiind devansată doar de Plaja Entalula din Filipine.

Grecia reșeește astfel să includă trei destinații în topul celor mai apreciate 50 de plaje din lume.

Specialiștii descriu plaja Fteri ca o destinație izolată și impresionantă, unde natura și-a păstrat farmecul autentic. Plaja este formată din nisip și pietricele albe, iar peisajul este dominat de stânci calcaroase spectaculoase care coboară abrupt spre apele cristaline de culoare turcoaz.

Spre deosebire de multe plaje europene intens dezvoltate pentru turism, Fteri nu are infrastructură comercială. Vizitatorii nu vor găsi aici șezlonguri, umbrele, restaurante sau baruri, ceea ce ajută la păstrarea aspectului natural al zonei.

Liniștea, apa limpede și peisajul sălbatic transformă această destinație într-un loc ideal pentru cei care caută relaxare și contact direct cu natura.

Cum ajungi la Plaja Fteri?

Accesul dificil reprezintă unul dintre motivele pentru care plaja a rămas relativ ferită de turismul de masă.

Turiștii pot ajunge la Fteri în două moduri:

cu barca, din porturile și localitățile aflate în apropiere;

pe jos, urmând un traseu de drumeție destul de solicitant.

Potrivit experților în turism, lipsa accesului facil contribuie la conservarea acestui loc spectaculos și la menținerea atmosferei sale autentice, potrivit spynews.ro.