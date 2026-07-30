Pasionații de SF și tehnologie pot merge pe insula Atlantykron, la Cernavodă

Evenimentul nu este doar o tabără sau un spațiu de socializare, ci ocazia ideală de a participa la workshop-uri și sesiuni de comunicare la care sunt invitate somități de talie internațională. Ediția actuală se desfășoară în perioada 31 iulie-7 august, pe bază de înscriere pe site-ul evenimentului, limita de participanți fiind de numai 400 - câte persoane pot încăpea pe insulă, în același timp. Fiecare participant trebuie să achite și o taxă, iar cazarea se face... la cort, fără taxare suplimentară pentru campare, dar cu toate cele necesare aduse de acasă. Atlantykron 2026 va aborda teme precum energia viitorului, inteligența artificială și explorarea spațiului cosmic, pe insula cunoașterii de la Capidava, sub numele generic „Orizonturi, dincolo de limite”.

Atlantykron nu este doar o academie de vară, ci un ecosistem al ideilor, un laborator viu în care natura, știința, tehnologia, cultura și imaginația se întâlnesc într-un mod unic. De 37 de ediții, pe insula de la Capidava, tineri, profesori, cercetători, artiști, inventatori, antreprenori și vizionari învață unii de la alții și demonstrează că viitorul poate fi construit prin curiozitate, colaborare și curaj intelectual.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

De peste trei decenii, Atlantykron reunește tineri, cercetători, profesori, inventatori, artiști, scriitori, lideri de opinie și exploratori ai viitorului într-un spațiu în care cunoașterea este trăită direct, în mijlocul naturii. Actuala ediție „Academia Atlantykron” se desfășoară în perioada 31 iulie – 7 august 2026, pe insula dunăreană „Inelul de Piatră” de la Capidava. Este unul dintre cele mai originale proiecte educaționale interdisciplinare din lume.

Organizatorul principal al actualei ediții a Academiei Atlantykron este Asociația Atlantykron, în parteneriat cu Fundația World Genesis din SUA, Asociația pentru Tineret și Evoluție, Asociația RadioȘtiința, Asociația Science & Technology, Asociația Româno Turcă „Artă fără frontiere” și în colaborare cu Asociația Astronomică URANIA, Centrul pentru Studii Complexe, Clubul Nautic Român, World Ju-Jitsu Federation, Asociația Startevo și Asociația Română de Hipnoză Clinică, Ericksoniană și Terapii Scurte.

Asociația Atlantykron a fost desemnată „Asociație pentru UNESCO” 2026–2029, o recunoaștere care confirmă valoarea educațională, culturală și științifică a unui proiect construit cu pasiune, voluntariat și încredere în puterea cunoașterii. Această distincție certifică faptul că activitățile noastre promovează valorile fundamentale ale UNESCO: educația, dialogul intercultural, creativitatea, știința, dezvoltarea durabilă și cooperarea între generații și comunități. Astfel, Academia Atlantykron intră într-o nouă etapă de dezvoltare.

„Faptul că acest proiect românesc, născut pe o insulă din apropierea cetății Capidava și dezvoltat cu perseverență timp de aproape patru decenii, este astăzi recunoscut în rețeaua Asociațiilor pentru UNESCO reprezintă atât o onoare, cât și o responsabilitate. Ne dorim ca Atlantykron să rămână un reper al educației interdisciplinare, al dialogului dintre știință și cultură și al formării noilor generații de oameni capabili să privească dincolo de limitele prezentului”, a declarat Sorin Repanovici, coordonatorul general al Academiei Atlantykron și unul dintre fondatorii evenimentului.

Workshop-uri despre Inteligența Artificială

Printre temele ediției de anul acesta a evenimentului se numără: Hidrogenul, inteligența artificială, programul Artemis al NASA, biodiversitatea și noile modele de educație. Printre invitații speciali care vor ajunge pe insulă se regăsesc personalități din România, SUA, Franța, India și Canada transformă Atlantykron într un laborator internațional al ideilor, științei și creativității.

Dintre invitații ediției 2026 nu lipsesc Dumitru Prunariu și Alexandru Mironov – VIP-urile științei și SF-ului din România. Generalul în rezervă Dumitru Dorin Prunariu este singurul cosmonaut român și una dintre cele mai respectate personalități ale explorării spațiale, iar profesorul Alexandru Mironov – fondatorul Atlantykron – este cel mai cunoscut promotor al culturii științifice și al literaturii SF din România, jurnalist și scriitor.

Printre personalități se mai numără Dr. Florin Păun – expert internațional în inovare, strategie și tehnologii emergente, Ravi Prakash – inginer NASA Jet Propulsion Laboratory, implicat în misiunile marțiene și programele viitoare de explorare spațială (invitat virtual), Dr. David L. Anderson (SUA) – fizician și fondator al Anderson Institute (invitat virtual), Dr. Seemaa Negi (India) – Global Goodwill Ambassador, lider internațional în educație și dezvoltare personală și mulți alții.

La capitolul divertisment, participanții vor avea și un program plin de surprize, de la concertul trupei „Sigur că da” la jocuri și focuri de tabără sau concursuri de pescuit. Cazarea este atipică, pe insulă, pentru că sunt câteva pensiuni sau camere plutitoare, pe care le pot închiria doritorii, dar în general se stă la cort. Participanții trebuie să se înscrie mai întâi pe site-ul evenimentului, iar dacă sunt acceptați, după ce răspund la un set de întrebări, vor achita o taxă de 250 de lei pentru cele trei zile de weekend de la început sau 380 de lei pentru toată perioada desfășurării evenimentului.

Cei care vor ajunge pe insulă trebuie să știe că au nevoie de cort și toate cele necesare în camping. Pe lângă taxa de participare nu se mai plătește suplimentar camparea, iar mâncarea se poate cumpăra pe insulă, de la un restaurant mobil, instalat pe toată durata evenimentului.

Participanții nu sunt simpli spectatori, ci exploratori ai viitorului, implicați direct în dezbateri, experimente, ateliere și proiecte care îi ajută să înțeleagă și să modeleze lumea de mâine.

Rampă de lansare pentru profesioniști

În cei 37 de ani de existență, Atlantykron a fost rampa de lansare pentru mulți liceeni și studenți, care și-au conturat drumul profesional ghidați de lectorii și invitații speciali - unii ajungând cercetători, oameni de știință, scriitori, jurnaliști, antreprenori sau specialiști în comunicare și marketing. Programul ediției 2026 va include din nou teleconferința NASA - un moment devenit tradiție încă din 2012, după amartizarea rover-ului Curiosity - susținută de Ravi Prakash, în acest an abordând și misiunea lunară Artemis, dar și cursuri dedicate științei, literaturii, inteligenței artificiale și metodelor de supraviețuire, lansări de carte, expoziții de arte plastice și conferințe despre astronomie, robotică, energie, comunicare, mediere și dezvoltare personală.