Povestea celui mai vechi măslin din lume. A reușit să supravețuiască 3.000 de ani și încă rodește

Potrivit comunității științifice internaționale, arborele are o vechime estimată la aproximativ 3.000 de ani și continuă să rodească și în prezent.

Povestea măslinului milenar

Măslinul din Vouves impresionează prin dimensiunile sale. Trunchiul are o circumferință de 12,5 metri și un diametru de 4,6 metri, iar forma sa, modelată de natură de-a lungul mileniilor, seamănă cu o sculptură. Arborele aparține soiului local Tsounati și a fost altoit, în urmă cu secole, pe un măslin sălbatic.

În 1990, autoritățile din Chania au declarat arborele monument al naturii de mare importanță, recunoscându=i valoarea sa istorică și științifică, dar și statutul de cel mai vechi măslin din lume.

Trunchiul este gol dar produce fructe

Deși are o vârstă impresionantă, măslinul continuă să producă fructe, din care se obține ulei de măsline de înaltă calitate. Zona Vouves este unul dintre cele mai importante centre tradiționale de cultivare a măslinilor din Creta și este renumită pentru producția de ulei de măsline.

Interiorul trunchiului este gol deoarece lemnul vechi s-a degradat de-a lungul timpului. Arborele supraviețuiește însă datorită capacității sale de a-și regenera constant țesuturile, un proces care i-a permis să rămână viu timp de trei milenii. Această capacitate de regenerare a făcut ca măslinul să fie considerat, încă din Antichitate, un simbol al nemuririi.

În fiecare an, mii de turiști vizitează satul Ano Vouves pentru a vedea arborele milenar. Vizitatorii sunt impresionați atât de dimensiunile uriașe ale trunchiului său, dar și de faptul că măslinul continuă să rodească după 3.000 de ani.

Dealul pe care se află satul este acoperit de mii de măslini, iar localitățile din zonă sunt recunoscute pentru producția uleiului, apreciat la nivel internațional.

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Măslinul, simbol al Greciei

Măslinul ocupă un loc central în cultura și istoria țării de mii de ani. Grecii antici îl considerau un arbore sacru, alături de stejar, simbolizând pacea, prosperitatea, longevitatea și renașterea.

Uleiul de măsline, supranumit de poetul Homer „aurul lichid”, reprezintă încă din Antichitate un aliment de bază al dietei mediteraneene. Grecii îl foloseau nu doar în alimentație, ci și în scopuri medicinale și cosmetice, considerându-l un element esențial pentru sănătate și o viață lungă.

Potrivit botanistului elvețian Augustin Pyrame de Candolle, cultivarea măslinului a început în jurul anului 4000 î.Hr. pe coastele Asiei Mici, de unde s-a răspândit ulterior în întregul bazin mediteranean.

În prezent, la nivel mondial există aproximativ 800 de milioane de măslini, dintre care circa 95% sunt cultivați în regiunea mediteraneană.

În Grecia, măslinul este cel mai răspândit pom fructifer, plantațiile ocupând aproximativ 15% din terenurile agricole și aproape trei sferturi din suprafața destinată culturilor pomicole, potrivit greekreporter.com.