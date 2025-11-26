Prețuri URIAȘE pentru minivacanța de Ziua Națională la Alba Iulia

Prețurile la cazare sunt destul de piperate pentru cei care vor să petreacă Ziua Națională în Capitala Marii Uniri.

Cât costă un sejur de două nopți

Un sejur de două nopți într-un hotel de patru stele poate ajunge la 3.200 de lei pentru o cameră dublă. Pentru cei care caută variante mai accesibile, un apartament cu două camere este disponibil la 1.760 de lei pentru două nopți, între 30 noiembrie și 2 decembrie.

Târgul de Crăciun și atmosfera festivă adaugă o notă specială acestei vacanțe, dar și costuri suplimentare pentru cei care doresc să savureze experiența la maximum.

Orașul Alba Iulia este decorat cu lumini de sărbătoare iar turiștii se pot bucura de peisaje pitorești și evenimente tradiționale.

Cu toate acestea, bugetul trebuie să fie bine gândit, mai ales dacă se doresc cazări confortabile și acces la evenimentele speciale de Ziua Națională, porivit spynews.ro.

Această minivacanță este o oportunitate de a trăi emoții autentice, dar și o provocare pentru buzunarul celor care vor să se bucure de atmosfera unică a orașului de 1 Decembrie.