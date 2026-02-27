Reguli noi la călătoriile cu avionul: Cum trebuie să transporți căștile bluetooth?

Măsura se aplică din motive de siguranță, urmărind să reducă riscul de incendiu cauzat de bateriile litiu‑ion din aceste dispozitive și din carcasele lor de încărcare.

Prin urmare, căștile wireless pot fi transportate doar în bagajul de mână, unde echipajul le poate monitoriza și interveni rapid în caz de incidente majore.

Ce companii impun interdicția?

Interdicția se aplică la Air New Zealand, EVA Air, UNI Air și Tigerair, care au revizuit regulile după ce autoritățile și producătorii au atras atenția asupra riscurilor bateriilor litiu‑ion.

Companiile invocă posibilitatea exploziilor sau a supraîncălzirii bateriilor în condiții de presiune și temperatură din cala aeronavei, fenomene care pot declanșa incendii.

Pericolul ar putea veni, în special, de la carcasa de încărcare, care adesea transportă mai multă energie decât căștile.

Astfel că noile norme vizează nu doar căștile, ci și setul complet de încărcare.

Ce ai voie să transporți în bagajul de mână

Pasagerii au voie să transporte căști Bluetooth în bagajul de mână și carcasa lor de încărcare.

Însă companiile aeriene aplică limite clare pentru bateriile externe. De regulă, maximum 20 de baterii de rezervă sau baterii de rezervă pentru fiecare persoană, dacă nu există o aprobare specială pentru un număr mai mare. Încărcătorul pentru căștile wireless este inclus în acest plafon, tratat ca o baterie de rezervă.

Specialiștii în siguranță aviatică atrag atenția că, deși riscul pentru un singur aparat este mic, frecvența ridicată a bateriilor litiu‑ion la bord face ca eventualele incidente să fie extrem de costisitoare și greu de controlat, potrivit spynews.ro.