Un resort montan din Harghita concurează cu stațiunile de schi 

Oferta turistică de iarnă atrage din ce în ce mai mulți vizitatori în județ, iar antreprenorii extind infrastructura pentru sporturile de iarnă și aventură, fără a mai aștepta o strategie sau un proiect de investiții din partea statului. În mai multe zone din județul Harghita s-au înmulțit, în ultimii ani, parcurile de aventuri, pârtiile de schi și instalațiile de bob pe șine - 7 în total - care se adaugă la oferta agroturistică și la gastronomia locală, foarte bogată.

Harghita are un număr impresionant de pârtii de schi. Harghita Băi este cea mai cunoscută stațiune pentru sporturile de iarnă, fiind situată la 21 km de Miercurea Ciuc. Aici sunt 7 pârtii de schi. Dar mai sunt multe alte zone în care se poate schia și care deja au fost descoperite de cei care vor să evite locurile aglomerate de pe Valea Prahovei.

Cel mai mare resort montan din Harghita are pârtie de schi proprie. Construit pe o suprafață de 90 de hectare, în vârful munților, Oxygen Resort este cel mai mare complex turistic din județul Harghita, la mare altitudine, cu pârtie proprie de schi și două instalații de bob pe șine, funcționale în toate anotimpurile.

Resortul a atras deja atenția iubitorilor sporturilor de iarnă, nu doar datorită pârtiei proprii, ci și a ofertei de cazare speciale: 30 de „bungalouri” construite în cel mai futurist stil arhitectural, sustenabile și prietenoase cu natura, cu vedere la piscurile montane, dar și un restaurant cu preparate-unicat.

De anul viitor va fi deschis și un hotel cu 81 de camere și un penthouse, cu zonă SPA. Tot în cadrul resortului se va extinde parcul de aventură, cu o tiroliană între munți.

Parcul de aventură al resortului se întinde pe 5 hectare și se va extinde. Aici se fac jocuri din lemn, tragere la țintă, bowling, biliard, copiii au o casă de joacă, o trambulină, un castel gonflabil, loc de joacă. Există și un traseu pentru mers desculț, o pistă de tubing, parc de fitness și multe altele, pentru toate anotimpurile.

Un concept turistic de top

Conceptul care se adresează în mare măsură familiilor, cu o atenție deosebită pentru copii, face parte dintr-un proiect lansat în 2020 de Asociația Visit Harghita - family friendly - la care au aderat deja 188 de unități de cazare, restaurante și locuri de agrement din județ.

Destinația turistică Harghita are acum un logo propriu, un branding coerent, un website modern, social media activă și parteneriate strategice. Toate acestea contribuie la conturarea unei imagini unitare și atractive pentru județ.

S-au înmulțit și restaurantele

Județul se promovează prin preparatele culinare cu specific secuiesc, dar și prin frumusețea naturii, cu munți, păduri seculare, lacuri glaciare, aer curat și temperaturi prietenoase pe timpul verii. La toate acestea, în ultimii doi ani s-a adăugat infrastructura turistică în continuă dezvoltare: în prezent, sunt peste 850 de unități de cazare oficiale și peste 130 de restaurante.

Pentru destinația turistică Harghita, gastronomia este o poartă de intrare spre tot ce are această zonă mai bun: natură, tradiție, cultură și inovație.

Una dintre atracțiile irezistibile pentru publicul-țintă al destinației este festivalul gastronomic Taste of Transylvania, organizat în fiecare toamnă, care atrage mii de vizitatori.

Competiție gastronomică europeană

În anul 2023, Harghita a intrat în competiția pentru titlul de Regiune Gastronomică Europeană, fiind confirmată în 2024, pentru competiția care va avea loc în 2027, pentru a fi desemnată Destinație Gastronomică Europeană. Astfel, peste doi ani, județul va deveni una dintre cele mai importante destinații gastronomice ale Europei.

Pentru a se pregăti de competiție, echipa de profesioniști în turism și promovare care lucrează pentru această destinație a depus eforturi notabile, în ultimii trei ani, iar din 2024 a fost lansat brandul Harghita și asociația Visit Harghita, coordonată de Szabó Károly.

S-au lansat circuite turistice și sunt promovate toate obiectivele care merită să fie vizitate în județ, gastronomia locală, cu specific secuiesc, dar și românesc și armenesc, pentru a se expune toate caracteristicile culinare ale zonei.

Titlul de Regiune Gastronomică Europeană este oferit de Institutul Internațional pentru Gastronomie, Cultură, Arte și Turism. Până acum, singurul județ din România care l-a primit a fost Sibiul, în 2019, iar Harghita va fi al doilea, în 2027.

