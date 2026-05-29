România oamenilor simpli

La o cafea, într-o benzinărie, pe terasa unui restaurant, într-o piață sau chiar la coadă la magazin, mereu apare cineva care vrea să spună ceva. Uneori, despre politică, alteori, despre prețuri, despre copii plecați în străinătate, despre spitale, pensii sau fotbal. Și aproape de fiecare dată plec din acele conversații cu sentimentul că am aflat ceva important.

Poate tocmai de aceea nici eu, nici Jurnalul, nu ne-am văzut vreodată ca o tribună a politicienilor sau a celor care vorbesc doar ca să se audă. De-a lungul anilor am descoperit că adevărata Românie nu vorbește în conferințe de presă și nici în studiouri perfect luminate. România adevărată vorbește simplu. Uneori brutal de simplu. Dar exact în această simplitate găsești de multe ori mai mult adevăr decât în zeci de discursuri sofisticate.

Am observat asta peste tot prin lume. În America, în Canada, prin Costa Rica sau prin Europa. Oamenii simpli sunt deseori mai lucizi decât cei care conduc. Pentru că ei nu analizează politica în funcție de sondaje și strategii de partid. Ei o măsoară direct în viața de zi cu zi: cât costă benzina, cât costă mâncarea, cât de greu găsești un medic, cât mai rezistă salariul până la sfârșitul lunii și dacă mai au copiii vreun motiv să rămână acasă.

Poate că de aceea îmi place să-i provoc la discuții. Nu cu întrebări complicate și nici cu limbaj de televiziune. Important este să nu alungi omul prin cuvinte mari și fraze alambicate. Mulți confundă inteligența cu exprimarea complicată. În realitate, cei mai inteligenți oameni pe care i-am întâlnit au avut darul de a explica lucruri grele în câteva propoziții simple.

Iar oamenii aceștia chiar au soluții. Uneori surprinzător de bune. De multe ori mai aplicate decât cele venite din birouri ministeriale. Un taximetrist din Detroit mi-a explicat mai clar problema industriei auto americane decât au făcut-o unii analiști economici. Un român plecat de ani buni în Florida vorbea despre inflație și taxe cu mai mult realism decât mulți politicieni invitați la talk-show-uri. Iar aici, în România, la o simplă cafea, am auzit explicații despre administrație și economie care meritau puse direct pe masa unui guvern.

De fapt, mulți dintre anii mei de experiență în presă m-au învățat exact asta: să ascult. Nu să vorbesc primul. Nu să vin cu concluziile deja pregătite. Ci să las omul să spună ce are de spus. Pentru că din conversațiile acestea aparent banale se nasc uneori subiecte foarte mari.

De multe ori, părerile culese într-o benzinărie, într-un aeroport sau pe o terasă au ajuns mai târziu subiecte dezbătute în redacții importante sau chiar pe marile televiziuni internaționale. Nu pentru că eu aș fi vreun mare descoperitor de adevăruri, ci pentru că oamenii simpli simt schimbările înaintea instituțiilor. Ei văd primii când ceva începe să scârțâie într-o societate.

Și mai este ceva ce am învățat în toți anii aceștia: oamenii vor să fie ascultați. Nu neapărat aprobați. Nu lăudați. Ascultați. Într-o lume în care toată lumea vorbește peste toată lumea, simplul fapt că stai la masă și îi acorzi omului câteva minute de atenție a devenit aproape o formă de respect rară.

Poate că exact acesta este și rostul acestui „Jurnal sub braț”. Nu să dea lecții și nici să pretindă că deține adevărul absolut. Ci să rămână o punte între poveștile oamenilor și lumea care ia decizii fără să-i mai audă de mult.

Noi ne revedem săptămâna viitoare, cu sănătate, în pace și siguranță. Doamne ajută!

››› Vezi galeria foto ‹‹‹