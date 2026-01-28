O nouă categorie de clasificare a cazărilor: Resortul turistic

Acesta va fi o structură de primire turistică de mari dimensiuni, alcătuită dintr-un ansamblu de spații de cazare dispuse într-una sau mai multe clădiri, clasificată obligatoriu la categoria de 4 sau 5 stele. De asemenea, amplasamentul trebuie să aibă cel puțin 10.000 de metri pătrați și să includă în perimetrul său mai multe structuri de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică proprii, facilități de agrement și relaxare, zone verzi amenajate, precum și dotări pentru wellness, centre SPA și servicii conexe de recreere. În prezent, în România există mai multe spații de cazare autodenumite „resort”, dintre care doar unele corespund noii definiții din legea care urmează să fie votată, dar și acestea vor putea alege dacă doresc să fie clasificate sau nu conform noilor standarde.

România se aliniază la standardele internaționale de cazare, prin modificarea legii privind definirea resortului turistic. Astăzi avem inclusiv pensiuni care și-au pus denumirea „resort”, iar cei care vor să aducă turiști străini în România întâmpină dificultăți în a le explica oamenilor care este diferența între ceea ce apare în țara noastră ca „resort” și ce se înțelege prin această clasificare în alte țări.

Resortul este definit acum prin lege, urmând să se facă reclasificarea spațiilor de cazare care îndeplinesc toate condițiile pe care le prevede noul act normativ, la cererea proprietarilor sau a administratorilor.

Structurile de primire turistică existente pot solicita reclasificarea în „resort turistic“, fără întreruperea activității, după ce proiectul de lege va fi votat de Camera Deputaților, trecând deja de Senat și de toate aprobările din circuitul interministerial.

Proiectul a fost inițiat de Guvern, pentru completarea criteriilor de clasificare privind resorturile turistice, astfel încât condițiile oferite de aceste unități de cazare să fie identice cu cele prevăzute în normele metodologice pentru hotelurile de 4 și 5 stele.

Conform formei care deja a fost adoptată în Senat, resortul va fi definit în lege ca spațiu de cazare întins pe o suprafață de cel puțin 10.000 metri pătrați, cu un mix funcțional ce include cazare, alimentație și agrement, SPA și spații verzi, fiind clasificabil doar la 4 și 5 steele.

Există deja investiții de acest fel

Turismul din Poiana Brașov are oferte de acest tip care au dus deja la extinderea stațiunii spre zonele limitrofe. O astfel de zonă nouă, bazată pe lux, confort, piscină, SPA și oferte culinare speciale este Silver Mountain – o microstațiune care se dezvoltă în continuarea celei vechi, având mai multe clădiri și o organizare specifică unui resort.

Un alt exemplu, din zona Valea Prahovei, este resortul Cheile Grădiștei, de la Fundata, un complex turistic ce dispune inclusiv de o imensă sală de sport și de „sanie de vară”. Dar astfel de spații de cazare sunt și în alte locuri din țară. De exemplu, în Harghita s-a făcut dezvoltarea bazelor de cazare mai mult pe orizontală, construindu-se exact acest tip de resort, cu hoteluri și vile, zone verzi și spații dedicate sportului, inclusiv zone de wellness și SPA – precum Oxygen Resort, din zona Lacu Roșu.

Oxygen Resort este cel mai mare complex turistic din județul Harghita, la mare altitudine, cu pârtie proprie de schi și două instalații de bob pe șine, funcționale în toate anotimpurile. Resortul a atras deja atenția iubitorilor sporturilor de iarnă, nu doar datorită pârtiei proprii, ci și a ofertei de cazare speciale: 35 de „bungalouri” construite în cel mai futurist stil arhitectural, sustenabile și prietenoase cu natura, cu vedere la piscurile montane, dar și un restaurant cu preparate-unicat. De anul acesta va fi deschis și un hotel cu 81 de camere și un penthouse, cu zonă SPA. Tot în cadrul resortului se va extinde parcul de aventură, cu o tiroliană între munți. Resortul oferă și o priveliște unică, fiind construit pe o suprafață de 90 de hectare, în vârful munților.

Un alt astfel de complex este Desag, de la Cetatea Zetea, în zonă fiind deschis încă un complex turistic dezvoltat pe orizontală, cu potențial de a deveni resort - Complexul Eskaperdo, unul dintre cele mai căutate din Harghita. Este amplasat la aproximativ 30 de kilometri distanță de Odorheiu Secuiesc și la 70 de kilometri de Miercurea-Ciuc, la doar câțiva kilometri de frumosul sat Varsag. Alte spații de acest fel se pot extinde și își pot îmbunătăți oferta, dacă proprietarii doresc să le încadreze în categoria nouă a resortului turistic. Multe dintre cele care au un astfel de potențial și-ar putea crește avantajele în relația cu turiștii și cu agențiile, dacă ar face modificările necesare pentru reîncadrarea în noua categorie.

Predictibilitatea pentru investiții mari

Una dintre premisele acestei modificări legislative este că va crea posibilitatea unor investiții majore în turism de calitate, în resorturi integrate din categoria premium, după ce aceste spații vor fi bine reglementate, asigurând predictibilitate pentru investitori, standarde înalte pentru turiști și dezvoltare economică locală durabilă – așa cum se menționează în nota de fundamentare a proiectului de modificare legislativă votat de Senat.

