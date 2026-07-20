Secretul succesului: aproape toate camerele ocupate și 90% turiști străini. La Cheile Grădiștei sunt mai mulți turiști decât pe litoral

Resortul este cunoscut deja la nivel internațional pentru competițiile sportive pe care le organizează, iar în această perioadă au ajuns aici peste 500 de cicliști din 50 de țări, la unul dintre cele mai importante concursuri europene. Dar sunt și mulți turiști care merg la Cheile Grădiștei pentru relaxare și agrement, într-o zonă amenajată ca un imens loc de joacă pentru copii și adulți: cu trasee de bicicletă pe 3,5 kilometri, Alpin Coaster (sanie de vară sau un fel de rollercoaster care se întinde pe 2 kilometri, prin pădure), piscine acoperite și în aer liber, zone de SPA, tiroliene de 500 de metri lungime, la 60 de metri înălțime, zone de „park aventura” și multe alte atracții, pentru toate vârstele. Complexul turistic de la Cheile Grădiștei a pornit de la ideea de a crea un spațiu ideal pentru sportivi - pentru antrenamente și competiții - dar s-a extins, devenind o adevărată stațiune cu mai multe hoteluri, centre de agrement, cu piscine și SPA, pârtii de schi și alternative pentru vară sau pentru perioadele din iarnă când nu este zăpadă. Complexul turistic se promovează intens și pe plan internațional, prezentându-și oferta, alături de agențiile de turism partenere.

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La numai 30 de kilometri distanță de Brașov, la Cheile Grădiștei, se vorbesc toate limbile europene, iar turiștii au venit din peste 50 de țări. Mai sunt doar câteva camere libere, încă de săptămâna trecută, iar zonele de agrement și de aventură sunt pline de copii și de adolescenți. Unii se antrenează cu bicicleta, alții joacă fotbal sau volei, unii sunt cu familiile, alții cu grupul de prieteni. Resortul este unul dintre cele mai căutate de turiști de toate vârstele, nu doar români, ci și străini, după ce s-a făcut cunoscut prin organizarea unor competiții sportive de top.

Resortul Cheile Grădiștei (Fundata) a găzduit campionatul național de Mountain Bike Downhill, în acest weekend (17-19 iulie), iar resortul este plin de turiști din toată Europa, pentru că urmează Campionatul European de Mountain Bike pentru Tineret, în perioada 22-26 iulie 2026. Acesta reunește sute de copii și viitori campioni, la scurt timp după Campionatul Național de XCO/E-XC desfășurat pe 19 iulie și competiția de alergare Carpathia Trails. Campionatul European de Mountain Bike pentru Tineret este organizat în premieră în România și s-au înscris peste 550 de tineri cicliști din 50 de țări.

A pornit de la nevoia de antrenament pentru sportivi

Ideea dezvoltării pe orizontală a microstațiunii de la Cheile Grădiștei i-a aparținut proprietarului resortului, Ovidiu Gârbacea, multiplu campion național la schi fond, campion universitar și campion balcanic, antrenor al Lotului Olimpic cu rezultate excepționale, care a dorit să organizeze aici competiții sportive, apoi a creat o stațiune - Cheile Grădiștei Moieciu & Fundata, cu mai multe hoteluri care însumează peste 800 de locuri de cazare.

Construcția complexului hotelier Cheile Grădiștei a început în anul 2006 și întreaga zonă a devenit, foarte repede, o structură ideală pentru turismul de grup. Microstațiunea este construită la 1.300 m altitudine, iar primele atracții au fost un poligon de biatlon și pârtiile de schi fond. În 2006, Ovidiu Gârbacea a organizat aici, pentru prima oară, Cupa Cheile Grădiştei la schi fond şi biatlon, iar poligonul a intrat în circuitul internaţional cu ocazia Festivalului Olimpic al Tineretului European, în 2013.

Alte piese de rezistență pentru sportivi sunt terenurile de fotbal și de tenis, o imensă sală de sport, echipată perfect pentru antrenamente sau competiții și o arenă de biatlon. Cei care vor să se relaxeze la Cheile Grădiștei au la dispoziție mai multe piscine, saune uscate și umede, jacuzzi cu cromoterapie, masaj cu pietre calde, reflexoterapie și multe altele.

Relaxare, distracție și aventură, în toate anotimpurile

Sunt două centre SPA cu facilități diverse. Centrul SPA Fundata este situat lângă patinoar și aici este cea mai mare piscină hotelieră din România, de dimensiunile unui bazin olimpic, dar cu adâncimea adaptată pentru agrement (1,4 -1,5 m).

Toate acestea sunt completate cu distracția și aventura, indiferent de anotimp. Când nu este zăpadă, se pot face drumeții, plimbări cu bicicleta, tiroliană și escaladă, în Aventura parc, iar Sania de vară - Coaster Alpin - a devenit una dintre principalele atracții, în ultimii ani. Când este zăpadă, se poate schia.

Cheile Grădiștei și-au lansat oferta la nivel internațional și prin seria mondială de e-bike, World E-Bike Series (WES), care a ajuns în premieră în Europa de Est anul trecut, România găzduind aici etapele 3 și 4 din calendarul WES 2025, pe 14-15 iunie. Această etapă a completat calendarul mondial și a deschis oportunitatea unui parteneriat multianual, care să includă România în seria WES pe termen lung. Evenimentul a fost organizat de A.C.S. Pro Cycling, în parteneriat cu Federația Română de Ciclism și Resortul Cheile Grădiștei, sub coordonarea lui Tudor Oprea, multiplu campion național de mountain bike.

Urmează campionatul mondial de Mountain Bike

La fel sunt organizate și evenimentele din acest an, iar Tudor Oprea a declarat, pentru Jurnalul, că speră ca de anul viitor să poată organiza tot la Cheile Grădiștei campionatul mondial de Mountain Bike, aici fiind și cel mai bun traseu pentru astfel de competiții din România.

„Sunt organizatorul principal al evenimentelor care vor ține o săptămână și jumătate aici, la Cheile Grădiștei. De câțiva ani am dezvoltat niște trasee specifice pentru Mountain Bike. Este un traseu de 3,5 kilometri, un circuit pe care am început să-l construim în 2024 pentru campionatele europene. Săptămâna viitoare vor participa circa 550 de copii din aproximativ 50 de țări din Europa. Cei mai mulți sunt din Italia, Olanda și Germania, dar avem și din Grecia, Norvegia, Slovenia, Slovacia, Cehia. În general, în aceste competiții este o activitate foarte intensă, vin cu familiile, pe mulți i-am văzut deja aici. Din fericire, am reușit să aducem în România aceste campionate europene. Avem și o echipă a României foarte puternică”, a explicat Tudor Oprea.

Acesta mai spune că pentru toate competițiile de Mountain Bike a găsit partenerul ideal la Cheile Grădiștei. „Organizatorul principal este Federația Română de Ciclism, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Sport și Comitetul Olimpic și Sportiv Român. De asemenea, Complexul Cheile Grădiștei este implicat în tot ceea ce înseamnă organizarea acestor evenimente. Sunt oameni pasionați de sport, sunt loturi naționale și olimpice de sportivi care vin aici să se antreneze, iar posibilitatea de a crea astfel de trasee aici este un punct forte. Deși lucrăm la aceste trasee, totuși sunt destul de naturale. Am folosit ceea ce ne-a dăruit natura și am adaptat pentru a se potrivi competițiilor pe care le organizăm. În acest weekend am avut campionatul național pentru patru discipline, iar la finalul săptămânii vom avea campionate europene, dar vrem să organizăm Cupa Europeană și anul viitor, poate și campionatul mondial”, mai explică organizatorul.

Mai multe investiții în sport și agrement

Dar Complexul Cheile Grădiștei e și preferatul celor care vor pur și simplu să se joace în aer liber, la 1.300 de metri altitudine, între masivele montane. „De fiecare dată când ajung la Cheile Grădiștei mă impresionează cât de mult poate schimba un om un loc. Îl cunosc pe Ovidiu Gârbacea de ani buni și știu câtă muncă și pasiune sunt în spatele acestui proiect. Astăzi, Cheile Grădiștei este mai mult decât un resort, este un reper unic pentru turismul românesc, îmbinând vacanța clasică cu facilități de sport de nivel european. Priveliștea e uimitoare. Una dintre cele mai instagramabile vederi montane. Mai ales la Fundata, la aproximativ 1.300 m altitudine, ai simultan panorame către masivele Bucegi și Piatra Craiului. Îmi place și că aici sunt stații de încărcare performante pentru mașini electrice. Investiția e imensă. Complexul cuprinde 22 de hoteluri și vile, aproximativ 800 de locuri de cazare, restaurante, centre SPA, săli de evenimente și numeroase terenuri sportive. Ne-am dat cu sania de vară cu nepoții și adrenalina e maximă. Revin mereu, cu drag”, spune Adrian Vocian, CEO-ul agenției de turism Bibi Touroperator, una dintre agențiile care colaborează foarte bine cu resortul, încă de la deschiderea primelor spații de cazare de aici.

Pe categoria de turiști care revin permanent la resort mizează și managementul complexului turistic, dar se investește permanent în promovare pe plan național și internațional, pentru a atrage noi categorii de vizitatori. Acesta este unul dintre secretele rețetei de succes care umple hotelurile și vilele, sfidând trendul descendent din turism - a explicat, pentru Jurnalul, directorul executiv al resortului, Alin Gerbacea.

„Din păcate, traversăm o perioadă destul de grea pentru industria ospitalității, dar prin dezvoltarea părții sportive și a părții de agrement ne ajută foarte mult să atragem un număr mare de turiști și din categorii variate. Ne adresăm sportivilor de toate nivelurile, loturilor de sportivi profesioniști, dar și turiștilor care vin să petreacă aici un sejur sau să se bucure de zonele de agrement. Acum trecem de un grad de ocupare de 98%, iar 90% din turiști sunt străini, fiind perioada competițiilor de Mountain Bike. Ne dorim să fim o bază sportivă cât mai completă și să organizăm competiții importante. Vom organiza competiții variate și din sfera sporturilor de iarnă, nu doar de vară, mai ales FOTE 2027, în februarie, anul viitor. Clienții noștri din sfera sportivă reprezintă aproximativ 45-50% din total, restul fiind turiști care vin pentru relaxare sau pentru adrenalină. Avem și centre SPA și de recuperare, iar recent am deschis un patinoar olimpic. Acesta funcționează și acum, pe timp de vară. Partea de agrement este în continuă dezvoltare”, a explicat managerul hotelului.

Toate dotările se adresează atât sportivilor, cât și turiștilor care vin aici la relaxare și pentru agrement. Cele mai noi investiții s-au făcut în Alpin Coaster - unul dintre cele mai mari din țară, cu o lungime de 2 kilometri, care s-a și extins, de anul trecut. De asemenea, patinoarul olimpic, iar anul viitor se va mai amenaja un teren de fotbal cu pistă de atletism.



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