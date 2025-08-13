Se încearcă „resuscitarea” turismului medical, dar lipsește strategia

Piața a fost preluată mai ales de Turcia, în timp ce clinicile medicale și dentare din țara noastră și-au pierdut pacienții veniți de peste graniță. În 2023 s-au înregistrat din nou creșteri pe acest segment de piață, iar anul trecut s-a încercat lansarea unei campanii de promovare a unui proiect de turism medical, însă a lipsit viziunea, înțelegerea domeniului și strategia care să poată aduce în clinicile din România un număr mare de pacienți. În continuare, țara noastră reprezintă oportunitate pentru pacienții din vestul și nordul Europei, numărul celor care vin să se trateze în România este în ușoară creștere, dar nu există nicio ofertă de turism medical formulată coerent, pentru a se putea susține această tendință, pe termen mediu și lung.

Cifrele arătau promițător anul trecut, când s-a încercat lansarea unei campanii de promovare a turismului medical din România în vestul și nordul Europei: peste 30.000 de pacienți internaționali au venit în România în 2023 pentru tratamente medicale; în 2024, aproape 20.000 de străini au ales servicii stomatologice și estetice în România; în primele 9 luni ale anului 2024 România a atras aproximativ 17.000 de turiști străini pentru tratamente medicale, iar aceștia au cheltuit în total peste 32 de milioane de euro, un record absolut pentru ultimul deceniu. În primul semestru din 2024 se estimase o creștere anuală de 30% a turismului medical, mai rapidă decât în alte forme de turism - cum ar fi cel de shopping, religios etc.

O cunoscută agenție de publicitate a propus Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) o colaborare, pentru a lansa o campanie de publicitate, pornind de la aceste date analizate. Printre altele, s-a constatat că există deja tratamente stomatologice preferate de „turiștii medicali”, cum ar fi implanturi dentare cu încărcare imediată - foarte populare în rândul străinilor; fațete ceramice ultra-subțiri - pentru estetică dentară; albire profesională cu laser sau LED; ortodonție digitală - gutiere invizibile personalizate; tratamente de canal și reconstrucții dentare etc., în tendințele anului 2024.

Reprezentanții companiei și ai asociației au început să colaboreze, dar totul s-a terminat brusc, atunci când s-a ajuns la concluzia că specialiștii în publicitate nu înțelegeau principiile de bază ale turismului. De exemplu, experții în turism și-au dat seama că pacientul care vine din Marea Britanie sau din Germania pentru a face în România o operație dentară nu are cum să se plimbe și pe munte, imediat după intervenția chirurgicală - așa cum credeau specialiștii în publicitate.

Propunerile erau de „turism combinat”: tratament și vacanță. De fapt, turismul medical nu presupune deplasări pe distanțe lungi sau pe perioade prea mari. Și în perioada anterioară anului 2020 se făceau oferte de turism medical, dar includeau vizitarea orașului, a unor muzee sau centre de shopping - exact cum se face peste tot în lume, unde există această formă de turism. Doar în cazuri excepționale se poate combina intervenția medicală cu o excursie, numai dacă nu este vorba despre intervenții chirurgicale complicate, ci doar de unele tratamente.

Clienți sunt, dar nu au oferte

În continuare lipsește viziunea comună și strategia pentru a se putea promova oferta medicală din România în țările din vestul și nordul Europei, deși pacienți care ar dori o astfel de formă de turism există, pentru că prețurile din România pentru tratamente și intervenții chirurgicale - mai ales dentare - sunt foarte convenabile.

De fapt, turismul medical se referă la oferte ale unor agenții specializate care includ în pachetele vândute intervențiile medicale, transportul, cazarea și masa. Pachetul de turism medical poate conține doar atât. Unele agenții facilitează accesul clienților la anumite clinici, în baza unor contracte cu acestea. Pot face inclusiv programările pentru cei care merg în alte țări să se trateze. Nu este obligatoriu să existe și excursii incluse în aceste pachete turistice, dar ele pot fi adăugate, opțional, la cererea clientului.

În România au existat astfel de agenții specializate în turism medical, dar blocarea piețelor, timp de trei ani, le-a eliminat. Acum este nevoie de specialiști cu experiență în acest domeniu, dar nu mai sunt disponibili.

Studiul făcut de agenția de publicitate și de ANAT arată că mulți pacienți vin să se trateze în România din Italia, UK, Germania, Franța, Canada - inclusiv români din diaspora. Orașele preferate de acești „turiști medicali” sunt București, Cluj, Sibiu și Brașov. Pachetele turistice includ, în general, tratament, cazare și tururi de oraș ghidate.

Statisticile arată că sejurul mediu pentru turismul medical în România este de 5-10 zile, cu însoțitori care se cazează în hoteluri din apropierea clinicilor. Peste 10% din totalul clienților hotelurilor din orașele mari sunt din această categorie. Analiza comportamentului acestor turiști arată că foarte mulți nu vizitează orașul, ci rămân în hoteluri, aproape de clinici, folosind ca servicii doar taxi, spălătorie și room-service. Pentru aceștia s-ar putea îmbunătăți ofertele agențiilor specializate în turism medical, astfel încât să li se ofere și posibilitatea de a se bucura de cel puțin o excursie de o zi în oraș sau în imediata apropiere a acestuia, dar în funcție de natura afecțiunilor pe care le tratează.