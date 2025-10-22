Unde să trăiești dacă începe un război: 5 cele mai sigure țări din lume

Specialiștii în securitate și geopolitică au identificat cinci țări care oferă cele mai bune condiții de protecție datorită poziției geografice izolate, independenței militare și resurselor naturale suficiente.

5 cele mai sigure țări din lume

Noua Zeelandă

Situată departe de centrele de putere mondială, această insulă din Oceanul Pacific este considerată un refugiu perfect datorită izolării și a agriculturii dezvoltate. De asemenea, are un nivel ridicat de stabilitate politică și socială.

Islanda

Deși membră NATO, poziția ei geografică o ferește de conflicte directe. Nu ar armată permanentă însă dispune de resurse naturale și are un nivel scăzut de criminalitate, ceea ce o face un loc liniștit chiar și în scenarii de război.

Chile

Protejată natural de Oceanul Pacific și lanțul muntos al Anzilor, Chile este o țară din America de Sud care oferă stabilitate politică și distanță față de marile zone de conflict militar.

Botswana

Țară neutră, Botswana estee bogată în resurse naturale și cu o poziție geografică care minimizează riscurile unui atac. Vecinele sale, Namibia și Africa de Sud pot fi și ele considerate refugii sigure.

Bhutan

Regat montan situat între India și China, Buthan este o țară departe de problemele geopolitice. Este un loc greu accesibil și sigur în scenarii globale tensionate.

Pe lângă aceste țări, altele state, precum Elveția, Argentina sau Costa Rica, sunt și ele considerate opțiuni potrivite pentru cei care caută siguranță în cazul unui conflict global, potrivit spynews.ro.

4 țări sigure din Europa

În Europa, există câteva țări cu un nivel ridicat de siguranță:

Elveția San Marino Monaco Malta

Aceste țări se remarcă prin stabilitate politică, neutralitate, infrastructură și condiții de viață apropiate de cele cu care sunt obișnuiți mulți europeni, inclusiv românii.