Vacanță fără facturi uriașe: Soluții pentru internet ieftin în afara UE

Există însă alternative accesibile și legale pentru a evita aceste costuri. Printre cele mai populare se numără cartelele locale, eSIM-urile și pachetele speciale oferite de operatorii de telefonie mobilă.

Cum să ai acces ieftin la internet

Cartelă

Influencerii de travel, obișnuiți cu deplasările frecvente, spun că alegerea tipului de cartelă depinde de nevoile fiecărui turist. Cartelele achiziționate online sunt, de regulă, dedicate exclusiv traficului de date, în timp ce cele cumpărate direct de la operatori locali includ și număr de telefon. În unele destinații, acestea sunt incluse chiar în pachetele turistice.

eSIM-uri

Pentru cei care vor să aibă conexiune imediat după aterizare, eSIM-urile cumpărate înainte de plecare sunt o soluție rapidă. Activarea se face simplu, prin scanarea unui cod QR. Totuși, acest confort vine cu un cost mai ridicat comparativ cu achiziția la destinație. De exemplu, pentru o destinație precum Thailanda, un pachet de 10 GB valabil 15 zile poate costa aproximativ 11 euro prin aplicații dedicate, în timp ce ofertele operatorilor tradiționali pot ajunge la 20 de euro sau la tarife zilnice.

Pentru sejururi mai lungi, cartelele locale rămân cea mai economică opțiune, oferind în același timp o acoperire mai bună a rețelei. Totuși, specialiștii recomandă evitarea achiziției din aeroporturi, unde prețurile sunt, de regulă, mai mari. Documentarea în prealabil despre operatorii locali și acoperirea acestora poate face diferența.

Routere portabile ori satelit

O altă soluție, mai ales pentru cei care lucrează în timpul călătoriilor, este utilizarea routerelor portabile sau prin satelit, care oferă acces constant la internet, indiferent de locație. Acestea funcționează pe bază de abonament și pot fi utilizate temporar în afara țării de origine.

VPN

În paralel, utilizarea rețelelor publice de Wi-Fi rămâne o opțiune, însă implică riscuri de securitate. Specialiștii recomandă instalarea unui VPN, care protejează datele utilizatorului și permite accesarea conținutului fără restricții geografice, potrivit observatornews.ro.

Într-un context în care mobilitatea este tot mai mare, informarea înainte de plecare și alegerea soluției potrivite pot transforma o vacanță fără griji într-una lipsită de costuri neașteptate.