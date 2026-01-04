x close
Vacanțe de vis în 2026: Destinații perfecte pentru experiențe extraordinare

de Redacția Jurnalul    |    04 Ian 2026   •   06:40
Sursa foto: Getty Image/5 locuri minunate oferă vacanțe de neuitat în 2026.

Destinațiile de vacanță din acest an combină luxul, aventura și evenimente majore, precum Cupa Mondială.

De la plaje idilice la expediții polare, iată unde poți să îți petreci concediile în 2026.

1. Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite – lux cultural în deșert

Capitala spectaculoasă a EAU oferă atracții noi: Muzeul de Istorie Naturală și Muzeul de Artă Digitală. Iubitorii de artă așteaptă Guggenheim, dar orașul oferă deja clădiri iconice și experiențe futuriste.

2. Antalya, Turcia – Riviera perfectă, calitate-preț imbatabilă

Cea mai populară stațiune din Turcia cucerește cu ape turcoaz și resorturi accesibile. Ideală pentru familii sau relaxare all-inclusive pe coasta Mediteranei.

3. Antarctica – aventură pe nave spărgătoare de gheață

Pentru cei îndrăzneți, expediții cu nave, precum Ponant Le Commandant Charcot (245 pasageri), promit peisaje polare unice. Destinația extremă a anului este acum mai accesibilă ca niciodată.

4. Croația – plaje de vis și patrimoniu UNESCO

Favorita românilor, Dubrovnik-ul gotic-renascentist oferă plaje cristaline. De la Game of Thrones la ape „ca lacrima”, oferă totul: istorie, soare și petreceri.

5. Dallas-Fort Worth, SUA – sport, cultură și Cupa Mondială

Orașul Dallas adaugă atracții noi: National Juneteenth Museum (povești de libertate) și National Cowgirl Museum. Perfect pentru fani și exploratori urbani, potrivit spynews.ro.

