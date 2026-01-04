Vacanțe de vis în 2026: Destinații perfecte pentru experiențe extraordinare

De la plaje idilice la expediții polare, iată unde poți să îți petreci concediile în 2026.

1. Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite – lux cultural în deșert

Capitala spectaculoasă a EAU oferă atracții noi: Muzeul de Istorie Naturală și Muzeul de Artă Digitală. Iubitorii de artă așteaptă Guggenheim, dar orașul oferă deja clădiri iconice și experiențe futuriste.

2. Antalya, Turcia – Riviera perfectă, calitate-preț imbatabilă

Cea mai populară stațiune din Turcia cucerește cu ape turcoaz și resorturi accesibile. Ideală pentru familii sau relaxare all-inclusive pe coasta Mediteranei.

3. Antarctica – aventură pe nave spărgătoare de gheață

Pentru cei îndrăzneți, expediții cu nave, precum Ponant Le Commandant Charcot (245 pasageri), promit peisaje polare unice. Destinația extremă a anului este acum mai accesibilă ca niciodată.

4. Croația – plaje de vis și patrimoniu UNESCO

Favorita românilor, Dubrovnik-ul gotic-renascentist oferă plaje cristaline. De la Game of Thrones la ape „ca lacrima”, oferă totul: istorie, soare și petreceri.

5. Dallas-Fort Worth, SUA – sport, cultură și Cupa Mondială

Orașul Dallas adaugă atracții noi: National Juneteenth Museum (povești de libertate) și National Cowgirl Museum. Perfect pentru fani și exploratori urbani, potrivit spynews.ro.