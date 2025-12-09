Vacanțe în interiorul pământului! Locul care atrage tot mai mulți turiști

Un astfel de loc se află în Insulele Baleare din Spania. care a început să atragă atenția prin farmecul său aparte.

O fostă carieră de piatră din Spania

O fostă carieră de piatră a fost transformată într-un spațiu de cazare integrat în decorul natural. Adaptată nevoilor moderne, această destinație oferă o experiență unică ce combină sălbăticia naturii cu confortul urban.

Designerii au păstrat specificul locului, realizând elemente funcționale sculptate direct în stâncă, cum sunt chiuvetele sau cabinele de duș. O piscină veche de colectare a apei a fost reutilizată, oferind mai mult spațiu de relaxare.

Cei care aleg o astfel vacanță subterană trebuie să țină cont însă de unele neajunsuri, cum ar fi praful.

Totuși, acest spațiu impresionant oferă o alternativă perfectă pentru iubitorii de natură în căutare de experiențe inedite, potrivit spynews.ro.

Conform publicației La Repubblica, această peșterăeste mai mult decât un simplu loc de relaxare. Este o conexiune între om și natură, în care fosta carieră de piatră se întrepătrunde cu actualul loc de odihnă.