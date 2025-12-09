Vacanțe în interiorul pământului! Locul care atrage tot mai mulți turiști

x close
de Redacția Jurnalul    |    09 Dec 2025   •   22:30
Sursa foto: Instagram / yellowtrace/O fostă carieră de piatră a fost transformată într-un loc de odihnă și relaxare.

Turiștii se reorientează spre destinații mai neobișnuite. Sunt astfel preferate locațiile aflate sub pământ!

Un astfel de loc se află în Insulele Baleare din Spania. care a început să atragă atenția prin farmecul său aparte.

O fostă carieră de piatră din Spania

O fostă carieră de piatră a fost transformată într-un spațiu de cazare integrat în decorul natural. Adaptată nevoilor moderne, această destinație oferă o experiență unică ce combină sălbăticia naturii cu confortul urban.

Designerii au păstrat specificul locului, realizând elemente funcționale sculptate direct în stâncă, cum sunt chiuvetele sau cabinele de duș. O piscină veche de colectare a apei a fost reutilizată, oferind mai mult spațiu de relaxare.

Cei care aleg o astfel vacanță subterană trebuie să țină cont însă de unele neajunsuri, cum ar fi praful.

Totuși, acest spațiu impresionant oferă o alternativă perfectă pentru iubitorii de natură în căutare de experiențe inedite, potrivit spynews.ro.

Conform publicației La Repubblica, această peșterăeste mai mult decât un simplu loc de relaxare. Este o conexiune între om și natură, în care fosta carieră de piatră se întrepătrunde cu actualul loc de odihnă.

