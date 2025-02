Vacanțe la jumătate de preț, până săptămâna viitoare

Târgul de Turism al României se desfășoară în Capitală, în Pavilionul B2 al Centrului Expozițional ROMEXPO, până duminică, iar agențiile de turism și-au lansat și propriile variante online de „târg”. Cei care caută vacanțe cu reduceri substanțiale de prețuri trebuie să știe că le pot găsi atât la standurile TTR, cât și în formatul online al agențiilor, până săptămâna viitoare, reducerile fiind de până la 50%. La această ediție a târgului a participat și noul ministru al Economiei, Bogdan Ivan, după ce evenimentul părea că a fost abandonat de ministerul de resort, la ultimele două ediții. Reprezentanții agențiilor de turism spun că speră într-o revenire la normalitate a acestui domeniu și așteaptă creșteri în acest an, inclusiv în privința numărului de turiști străini care vor vizita România.

Expozanții au pregătit inclusiv premii și surprize pentru vizitatori și degustări de produse locale.

Așa cum ne-au obișnuit, agențiile de turism au venit la TTR 2025 cu reduceri consistente tip early booking și oferte speciale, cu ocazia târgului, atât pentru destinațiile sezonului estival 2025, cât și pentru circuite sau alte tipuri de pachete turistice. Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT), partener strategic al Târgului de Turism al României încă de la prima ediție, din aprilie 1999, când a contribuit la punerea în practică a acestui eveniment, participă la TTR, cu stand (nr. 57A), venind în întâmpinarea membrilor și a partenerilor.

În aceste zile, în cadrul evenimentului se desfășoară și o serie de dezbateri și conferințe dedicate specialiștilor din acest domeniu. Evenimentul aduce în prim-plan componenta B2B, oferind profesioniștilor oportunitatea de a interacționa cu parteneri de afaceri, furnizori și specialiști ai industriei.

Evenimentul a debutat în prezența ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Bogdan Ivan, care a discutat cu principalii expozanți. Standurile sunt amplasate pe o suprafață de 12.000 mp, TTR reunind 190 de expozanți din țară și din străinătate, ca platformă de referință în industria turismului.

„Târgurile rămân în continuare extrem de importante pentru breasla noastră și, desigur, pentru turiști. Acum se pot vedea toate ofertele speciale pentru sezon, iar turiștii vor putea analiza și decide într-un timp foarte scurt. De asemeni, vor vedea tendințe și destinații noi”, a explicat Alin Burcea, președintele ANAT.

Această ediție aduce un număr semnificativ de participanți internaționali, reprezentând 52% din totalul companiilor prezente, din 13 țări expozante, în afară de România: Bulgaria, Cipru, Egipt, Grecia, India, Israel, Italia, Polonia, Republica Cehă, Republica Moldova, Turcia și Ungaria.

Cele mai bune oferte

În cadrul TTR sunt promovate cele mai ofertante zone turistice ale României, iar vacanțele se vând la jumătate de preț pentru cele mai populare destinații externe, precum Egipt, Grecia, Italia, Spania și Turcia. Sunt și reduceri de până la 40% pentru pachetele achiziționate pe litoralul românesc, până la 30% pentru vacanțele de Paște și 1 Mai și de până la 40% pentru sejururile de Mărțișor în capitale europene și stațiuni montane. De exemplu, Agenția Bibi Touroperator vine cu vacanțele naționale, mai ieftine cu până la 45% la Târgul de Turism al României, 45% reducere de Rusalii, respectiv o economie de 310 lei/adult și alte oferte speciale cu reduceri, pentru Delta Dunării de la 406 lei/persoană/3 nopți, 182 de lei/persoană/5 nopți pe litoral sau 395 de lei/persoană/3 nopți de Paști, în stațiuni balneoclimaterice.

Alături de târgul de turism de la ROMEXPO, există agenții care vor organiza târguri de turism în propriile sedii, dar și în format online, dar târgul în format fizic rămâne un „hub” principal pentru evenimente, pentru întâlnirile între profesioniști, pentru crearea de parteneriate etc. - au explicat reprezentanții ANAT.

Variantele online, în paralel

În format online se desfășoară variantele proprii ale principalelor agenții, cu sau fără standuri la TTR. Un exemplu este „Travel Fest by Paralela45”, târg de turism online și offline, cu reduceri de până la 45% pentru vacanțele verii. Cele mai mari reduceri din an pentru vacanțe pe zbor charter în destinațiile preferate de turiști și circuite pe toate continentele sunt disponibile cu ocazia campaniei „Travel Fest by Paralela45”, târgul de turism organizat online de Paralela45, dar și în agenții, între 19 și 24 februarie.

Vacanțele verii în Turcia, Grecia, Spania, Italia, Portugalia, Cipru, Egipt au reduceri de până la 45% și pot fi cumpărate și în rate, cel mult 12, și fără dobândă. Pentru sărbătorile pascale, Paralela45 propune călătorii în Japonia, Malaysia - Singapore, Thailanda, Vietnam - Cambodgia, Uzbekistan, Mexic, Coreea de Sud și Insula Jeju, Țările Baltice sau pentru descoperirea Franței Medievale, cu prețuri de la 985 de euro/persoană, în funcție de durată și program.

Agenția organizează zboruri charter și pentru vacanța de Paște, în Creta, Hurghada, Antalya, sejururile având prețuri de la 482 de euro/persoană, în funcție de destinație și hotel. În afara programului de lucru cererile de vacanțe sunt preluate de agentul de turism virtual Ioana, o investiție consistentă în tehnologie realizată de agenție, și un consultant Paralela45 revine în cel mai scurt timp cu cea mai bună propunere de vacanță pentru turist.

O altă agenție de top, IRI Travel, a lansat târgul online de turism și o campanie de Ultra Early Booking, oferind reduceri care se aplică pentru rezervările efectuate pentru perioada 20-28 februarie. Principalele destinații ofertate sunt Bulgaria, Grecia, Turcia și litoralul românesc, iar ca produse turistice beneficiază de reduceri importante atât amatorii de sejururi, cât și cei de circuite IRI Travel, principalul touroperator specializat atât pe litoralul bulgăresc, cât și pe cel românesc.

Programul de vizitare al Târgului de Turism al României este următorul: 20 - 22 februarie, în intervalul orar 10.00 - 18.00, respectiv 23 februarie, în intervalul orar 10.00 - 16.00. Detalii suplimentare despre eveniment și participanți pot fi găsite pe site-ul oficial al târgului, www.targuldeturism.ro. Prețul biletului de acces este de 20 de lei. Acces gratuit pe baza înregistrării în Aplicația ROMEXPO, disponibilă în Google Play și App Store.

