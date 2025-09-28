Vacanțele românilor în 2025. Destinațiile tradiționale revin în forță

Sezonul estival 2025 a reconfirmat revenirea puternică a turismului, marcând o creştere semnificativă faţă de 2024 pe destinaţiile tradiţionale ale românilor - Grecia, Turcia, Bulgaria şi România, arată o analiză realizată de reprezentanţii unui tur-operator, membru al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT).

Destinațiile de vară ale românilor

Studiul evidenţiază şi un interes tot mai ridicat pentru Spania, Egipt, Italia şi Croaţia.



Potrivit sursei citate, 2025 a reconfirmat tendinţa spre organizare în avans, spre diversificare a destinaţiilor şi spre o mai mare deschidere a românilor spre pieţele mediteraneene şi Europa de Vest. În România, creşterea gradului de ocupare şi durata medie a sejurului indică faptul că turiştii revin spre o planificare mai matură şi vacanţe ceva mai extinse, susţin reprezentanţii tur-operatorului IRI Travel.



În sezonul estival 2025, tur-operatorul a înregistrat o creştere de 38% a vânzărilor şi de 32% a numărului de turişti, comparativ cu anul 2024.



"Vedem un comportament nou al turiştilor români: rezervările se fac mai repede şi pentru sejururi mai lungi în cazul rezervărilor early booking, datorită reducerilor consistente. Destinaţiile tradiţionale - litoralul românesc, Grecia, Turcia, Bulgaria - rămân în top, dar observăm un interes crescând şi pentru Spania, Egipt, Italia şi chiar Croaţia. De asemenea, constatăm o creştere a interesului turiştilor pentru vacanţele exotice. Early booking-ul nu mai este doar o opţiune, ci o tendinţă dominantă, pentru că oamenii îşi doresc predictibilitate şi tarife avantajoase", a declarat Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

City break-uri interne

De asemenea, tot mai mulţi români aleg city break-uri interne (Braşov, Sibiu, Iaşi, Timişoara), nu doar capitale europene. În aceste context, se observă o creştere a rezervărilor last minute, dar şi a celor făcute cu mult timp înainte pentru sărbători. Tot mai mulţi români aleg city break-uri interne - Braşov, Sibiu, Iaşi sau Timişoara devin alternative atractive la capitalele europene. Bugetele sunt mai atent gestionate: turiştii preferă oferte clare, fără costuri ascunse.



Potrivit analizei, vara lui 2025 a confirmat revenirea puternică a turismului, cu creşteri spectaculoase faţă de 2024: Grecia +40%, Turcia +30%, Bulgaria +20%, România, între 5 şi 10%.

Staţiunile cele mai populare în 2025 au fost în România: Mamaia, Eforie Nord, Neptun; în Bulgaria: Sunny Beach, Nisipurile de Aur;

Grecia: Halkidiki, Thassos, Santorini; Turcia: Antalya, Kusadasi, Bodrum; Spania: Costa Brava, Mallorca.

Vacanțele din sezonul rece

În ceea ce priveşte tendinţele de toamnă/iarnă, reprezentanţii tur-operatorului susţin că staţiunile montane şi balneare din România (Poiana Braşov, Predeal, Sinaia, Băile Felix, Sovata) atrag tot mai mulţi turişti, fiind preferate pentru escapade de weekend şi pachete wellness, mai ales în perioada de toamnă. De asemenea, Egipt devine "destinaţia vedetă" a sezonului de toamnă, datorită temperaturilor blânde şi ofertelor all inclusive, iar city break-urile europene cresc cu aproximativ 20%, oraşe ca Roma, Barcelona, Paris şi Viena fiind în top.



Pentru iarna 2025-2026, vacanţele de ski rămân foarte căutate, cu destinaţii preferate în Bulgaria (Bansko, Pamporovo), Austria şi Italia, dar şi în România (Poiana Braşov, Predeal, Sinaia, Azuga). Austria şi Bulgaria rămân favorite ca destinaţii externe pentru schi, dar şi destinaţiile mai "calde" (Egipt, Dubai, Tenerife) câştigă teren. De asemenea, creşte interesul pentru pieţele de Crăciun din Europa Centrală (Viena, Budapesta, Praga), iar pachetele de Revelion sunt rezervate din timp, cu cerere ridicată pentru Băile Felix, Bran şi staţiunile montane din România, respectiv pentru Bulgaria.



Anul 2026 se anunţă un an al diversificării, cu accent pe litoralul românesc, dar şi pe destinaţii mediteraneene, consideră reprezentanţii tur-operatorului.



"Pentru IRI Travel, turismul nu este doar o industrie, ci o misiune - aceea de a aduce oamenii mai aproape de experienţe autentice, de a contribui la dezvoltarea economică şi de a proteja patrimoniul natural şi cultural", a mai transmis Lucian Bădîrcea.



Potrivit datelor statistice, citate de tur-operator, în România, în prima jumătate a anului 2025, sosirile internaţionale au urcat cu circa 5,5 % faţă de perioada similară din 2024, iar pe plan european, doar în primul trimestru al acestui an sosirile turistice au crescut cu 4,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.



Turismul global a cunoscut, de asemenea, o creştere constantă: 1,4 miliarde de turişti internaţionali în 2024 (+11% faţă de 2023), cu estimări de 1,8 miliarde până în 2030.