Vigneta Cehia: ghid complet pentru șoferi despre drumurile cu taxă

Totuși, pentru a circula legal pe drumurile de mare viteză este obligatorie vigneta cehia, fără de care accesul pe sectoarele cu taxă este strict interzis. Chiar dacă sistemul este complet electronic și relativ simplu, mulți șoferi străini continuă să primească amenzi din cauza neatenției sau a necunoașterii regulilor locale.

Ce drumuri sunt cu taxă în Cehia

Drumurile cu taxă includ toate autostrăzile marcate cu litera „D”, precum și anumite drumuri expres semnalizate corespunzător. Intrarea pe aceste tronsoane fără o vinietă valabilă este înregistrată automat de camerele de supraveghere. Drumurile locale, regionale și majoritatea străzilor urbane rămân gratuite, însă folosirea lor poate prelungi considerabil timpul de deplasare.

Specialiștii recomandă verificarea traseului din timp, mai ales pentru tranzitul prin țară, deoarece unele sectoare cu taxă încep imediat după trecerea frontierei.

Ce vehicule trebuie să plătească

Vinieta este obligatorie pentru:

autoturisme cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone;

microbuze;

autoturisme cu remorcă, dacă masa totală nu depășește 3,5 tone.

Vehiculele cu masa peste 3,5 tone sunt supuse unui sistem separat de taxare prin satelit (toll), care nu are legătură cu vinieta electronică.

Cine este scutit de plată

Conform legislației cehe, următoarele categorii nu au nevoie de vinietă:

motocicletele;

vehiculele electrice;

automobilele pe hidrogen;

vehiculele utilizate pentru transportul persoanelor cu dizabilități (cu înregistrare oficială);

mașinile serviciilor de urgență și ale instituțiilor publice.

Aceste excepții au rolul de a sprijini mobilitatea ecologică și anumite categorii sociale.

Reduceri pentru combustibili alternativi

Cehia încurajează activ utilizarea combustibililor alternativi. Vehiculele electrice și cele pe hidrogen sunt complet scutite de taxă. Automobilele care funcționează pe gaz natural (CNG, LNG) sau biometan pot beneficia de reduceri de până la 50%, cu condiția ca datele tehnice să fie înregistrate în sistemul național.

Avocații atrag atenția că, fără această înregistrare prealabilă, chiar și un vehicul ecologic poate fi sancționat.

Vinieta electronică: cât de practică este

În prezent, de unde cumpar vigneta cehia este una dintre cele mai frecvente întrebări ale șoferilor străini. Vinieta poate fi achiziționată exclusiv online, iar variantele disponibile sunt pentru 1 zi, 10 zile, 30 de zile sau 1 an. La cumpărare este necesară introducerea numărului de înmatriculare, a țării de înregistrare și a perioadei de valabilitate.

Majoritatea șoferilor apreciază sistemul digital:

„Este mult mai simplu decât vechile autocolante. Cumperi online și poți porni imediat la drum”, spun automobiliștii care tranzitează frecvent Cehia.

Totuși, este esențială verificarea atentă a datelor introduse, deoarece o singură greșeală în numărul de înmatriculare poate duce la amendă.

Amenzi și controale: opinia juriștilor

Controlul se face automat, cu ajutorul camerelor fixe, al patrulelor mobile și al vehiculelor de poliție. În cazul lipsei unei viniete valabile, sancțiunile pot ajunge la:

până la 5.000 coroane cehe, dacă amenda este plătită pe loc;

până la 20.000 coroane cehe, în cadrul unei proceduri administrative.

Juriștii subliniază că invocarea necunoașterii legii nu reprezintă o scuză:

„Instanțele cehe rareori anulează astfel de amenzi. Responsabilitatea revine în totalitate șoferului”, explică specialiștii în drept rutier.

Sistemul de drumuri cu taxă din Cehia este modern și eficient, dar nu iartă neatenția. Vinieta electronică este comodă și rapidă, însă necesită corectitudine la completarea datelor și respectarea regulilor. Informarea corectă înainte de călătorie ajută la evitarea amenzilor și asigură o experiență rutieră sigură și fără stres.