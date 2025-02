„Fără viză în America”: Avertismente pentru viitorii turiști

Mulți români care trăiesc în afara țării mă contactează pentru a-mi semnala că, din cauza lipsei de informare, există persoane care își fac planuri de călătorie pentru muncă, pentru a se stabili în Statele Unite sau pentru a se căsători. De asemenea, un cetățean mi-a spus că avioanele către America vor fi luate cu asalt în primele zile. Aceste preocupări vin nu doar din partea românilor aflați în afara țării, dar și din partea celor din România. Suntem felicitați pentru efortul nostru de a vă informa, de a vă prezenta realitatea Programului „fără vize în America”. Mulțumesc redacției „Jurnalul” pentru postarea pe prima pagină și pentru valul de achiziții ale ziarului nostru din vineri. Ediția online a fost citită de un număr impresionant de persoane. Asta demonstrează că oamenii sunt interesați să afle adevărul și să evite neplăcerile.

Repet, cei mai mulți cititori se plâng de participarea insuficientă a autorităților în această campanie de informare. Personal, voi continua să insist până când voi considera că cetățenii au înțeles pe deplin ce înseamnă „fără viză” și care este importanța Autorizației de Călătorie.

Am observat că mulți cititori sunt tentați să „încerce marea cu degetul”. Însă reamintesc că autorizația de călătorie este strict pentru călătorii turistice sau de afaceri. Nu oferă dreptul de a munci sau de a obține rezidența în Statele Unite. Desigur, oricine poate încerca să forțeze situația și să treacă de la statutul de turist la cel de rezident, dar nu recomand această cale. Vă voi oferi un exemplu: acum câțiva ani, am cunoscut un român care a încercat să facă același lucru. A început printr-o căsătorie aranjată cu o cetățeană americană. În primul an, lucrurile au decurs încurajator, dar la un moment dat, doamna a ales să se căsătorească cu altcineva. Astfel, a fost nevoită să încheie relația cu românul nostru. Acesta își găsise între timp un loc de muncă excelent, fusese profesor de fizică în România și era foarte apreciat la locul de muncă. Totuși, după divorț, statutul său de rezident și dreptul de muncă au fost anulate. Urma să fie deportat. Firma la care lucra a decis să-l sprijine și a solicitat anularea deportării și păstrarea dreptului său de muncă. Aceste demersuri s-au desfășurat în tribunal, iar avocații firmei trebuiau să convingă judecătorul că românul era indispensabil pentru companie. Nu mai lungesc povestea: au fost necesari mai mult de 4 ani și 5 procese, apeluri și recursuri, toate cu același verdict: deportare. Argumentul judecătorilor a fost faptul că românul a încercat să rămână în SUA prin minciună, folosindu-se de o căsătorie aranjată, ceea ce constituie „felony” (infracțiune gravă).

Trebuie menționat și costul acestor demersuri: mai mult de 80.000 de dolari, și asta în condițiile în care, în afară de problema de imigrație, românul a fost corect, nu a comis nicio infracțiune, nu a primit amenzi și și-a plătit toate taxele.

Revenind la Autorizația de Călătorie, subliniez din nou că aceasta trebuie tratată cu seriozitate și atenție. Nimeni nu-și dorește să fie trimis înapoi în România cu primul zbor, chiar de pe Aeroportul JFK. Ofițerii de la Imigrație sunt experți în „detectarea” celor care nu sunt sinceri la intrarea în SUA. Cei care intenționează să „forțeze limita” statutului acordat de Autorizația de Călătorie trebuie să fie extrem de atenți și să nu sară etapele. Altfel, este posibil ca aceștia să nu mai primească niciodată autorizația de a călători în Statele Unite.

Dragii mei, ne revedem vinerea viitoare, cu sănătate, în pace și siguranță. Doamne ajută!

