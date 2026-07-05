Wizz Air lansează o platformă cu inteligență artificială care îți organizează întreaga vacanță

Noul serviciu este destinat celor care vor să își organizeze mai ușor concediile în Europa și în alte destinații din rețeaua companiei, fără să fie nevoiți să folosească mai multe site-uri de rezervări.

Platforma este deja disponibilă și poate fi utilizată pentru planificarea și rezervarea vacanțelor. Wizz Air promovează serviciul sub sloganul „Unpackage Yourself”, prezentându-l ca pe o alternativă mai flexibilă la pachetele turistice clasice.

Zbor, hotel și transfer într-o singură rezervare

WIZZ Holidays reunește într-o singură comandă principalele servicii necesare unei vacanțe.

Astfel, utilizatorii pot rezerva simultan:

biletele de avion;

cazarea;

transferurile între aeroport și hotel.

Platforma oferă și posibilitatea de a crea itinerarii complexe, cu mai multe orașe sau combinații de transport, o opțiune utilă pentru cei care doresc să viziteze mai multe destinații în aceeași vacanță.

De exemplu, turiștii pot combina un city-break cu un sejur la mare sau pot organiza o călătorie prin mai multe țări fără să facă rezervări separate.

Potrivit companiei, pachetele rezervate prin noua platformă pot avea prețuri mai avantajoase decât achiziționarea individuală a fiecărui serviciu.

Totuși, reprezentanții Wizz Air recomandă verificarea atentă a costului final înainte de plată, deoarece acesta poate include taxe suplimentare pentru:

bagaj;

alegerea locului în avion;

transferuri;

condițiile de cazare.

Inteligența artificială găsește vacanțe pornind de la simple idei

Una dintre cele mai interesante funcții ale platformei este motorul de căutare bazat pe inteligență artificială.

În loc să introducă obligatoriu un oraș, utilizatorii pot începe căutarea folosind doar o idee de vacanță, precum:

„Insulele Canare”;

„Italia”;

„Egipt”;

„schi”.

Pe baza bugetului și a perioadei alese, sistemul generează automat destinații și oferte potrivite.

Funcția este utilă pentru persoanele care nu au decis încă unde vor să plece, dar știu ce tip de vacanță își doresc, fie că este vorba despre un sejur la plajă, un weekend activ sau o vacanță la schi.

Funcția „Anytime Anywhere”

Platforma include și opțiunea „Anytime Anywhere”, destinată călătorilor flexibili.

Aceasta le permite utilizatorilor să descopere oferte fără să stabilească dinainte nici destinația, nici perioada exactă de călătorie. Sistemul afișează variante disponibile din întreaga rețea de rute operate de Wizz Air.

Ce trebuie verificat înainte de rezervare

Specialiștii recomandă ca turiștii să nu ia în calcul doar prețul afișat inițial.

În cazul companiilor low-cost, costul final poate crește în funcție de:

politica privind bagajele;

taxele pentru check-in;

alegerea locurilor;

condițiile de transfer;

politica de anulare a hotelului.

De asemenea, în cazul itinerariilor cu mai multe destinații, este important să fie verificate aeroporturile folosite, durata escalelor și responsabilitatea operatorilor în cazul întârzierilor.

Un traseu atractiv poate deveni problematic dacă timpul dintre două zboruri este prea scurt și există riscul pierderii conexiunii.

Wizz Air: „O modalitate mai inteligentă de a călători”

„Astăzi lansăm nu doar platforma WIZZ Holidays, ci și o modalitate mai inteligentă de a călători”, a declarat Silvia Mosquera, director comercial al Wizz Air.

Compania susține că noul serviciu își propune să simplifice procesul de organizare a vacanțelor și să ofere utilizatorilor mai multă flexibilitate atunci când își aleg destinațiile și bugetul.