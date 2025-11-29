Care este pluralul corect al cuvântului „barem”? Mulți români greșesc fără să-și dea seama

Deși pare o formă firească, ea este, de fapt, greșită. Pluralul corect al cuvântului „barem” este „bareme”, iar asta este stabilit clar de normele limbii române.

Pentru a evita orice dubiu, haide să vedem ce spune DEX și cum se folosește corect cuvântul.

Ce înseamnă „barem” – definiția din DEX

Conform DEX, cuvântul barem are următoarea definiție:

BAREM, bareme, s.n.

Nivel, normă, criteriu, sumă, punctaj sau limită stabilită pentru evaluarea unei activități, a unei probe sau a unui examen. Tabla sau lista de prețuri, taxe, tarife etc.

Așadar, barem este un substantiv neutru, iar pluralul corect urmează regula specifică genului neutru:

singular – barem

plural – bareme

„Baremuri” – de ce este greșit?

Dacă vrem să vorbim corect românește, trebuie să evităm forma „baremuri”, care nu este atestată în dicționare și este considerată greșită în comunicarea oficială și academică.

Exemple de folosire corectă

Profesorii au publicat baremele pentru examenul de astăzi.

Conform baremelor , răspunsul tău valorează 5 puncte.

Trebuie să consultăm baremele de evaluare înainte de a corecta lucrările.

Pluralul corect al cuvântului „barem” este „bareme”, nu „baremuri”.

Dacă vrei să scrii și să vorbești corect, ține minte această regulă simplă: substantiv neutru, plural în –e.