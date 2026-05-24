10 greșeli frecvente prin care oamenii îi determină pe câinii lor să fie mai puțin afectuoși

Unii proprietari cultivă limite sănătoase și stiluri de disciplină care îi protejează legăturile strânse și afectuoase cu câinii lor, dar există și moduri destul de comune în care oamenii își fac accidental câinii mai puțin afectuoși.

De la întreruperea odihnei și chiar suprastimularea lor acasă, motivele pentru care câinii nu se bucură întotdeauna de compania săpânilor provine din încercări necugetate de antrenament sau chiar de îmbrățișări prea dese.

Iată 10 moduri destul de comune în care oamenii își fac accidental câinii mai puțin afectuoși:

1. Întrerup odihna

Potrivit dresorului de câini Victoria Smith, atunci când stăpânii își stimulează excesiv câinii întrerupând momentele de calm și liniște, depășind limitele fizice și oferindu-le prea multe laude, în mod ironic, îi pot face mai puțin afectuoși. Își evită stăpânul atunci când își dorește pace, în loc să-l caute să fie calm în aceeași cameră.

Așadar, dacă câinele tău trage un pui de somn sau se relaxează prin casă, rezistă tentației de a-i aminti cât de drăguț este cu îmbrățișări și dragoste. Admiră-l de la distanță, cel puțin dacă vrei să rămână calm, liniștit și afectuos în prezența ta.

2. Ignoră cererea de atenție

Când ignori un animal de companie, în special un câine, este de obicei un indiciu că nu-ți place comportamentul său. Este o tactică de „pedepsire” pentru comportamentele nepotrivite, dar dacă îi ignori și atunci când solicită atenție pozitivă, laude sau afecțiune, acest lucru i-ar putea împiedica să te apropie la fel de des.

Dacă sunt mai puțin afectuoși, este posibil să nu fie siguri că cererile lor de dragoste vor fi îndeplinite sau reciproce de către proprietar. Așadar, dacă sunt calmi, inițiază atingeri pozitive sau stabilesc un contact vizual pașnic în preajma ta, oferă-le puțină afecțiune și laudă-le comportamentul bun, deoarece poate face relația mai apropiată.

3. Îl pedepsesc pentru prea multe lucruri

Deși disciplinarea animalelor de companie și a câinilor, la fel ca a copiilor, are rezultate pozitive pentru dezvoltarea lor generală, atunci când sunt prea duri, pot avea efectul opus. Potrivit expertei în managementul comportamentului animal, Karolina Westlund, o pedeapsă prea dură pentru câini poate declanșa de fapt apatie, comportamente agresive și anxietate.

Dacă câinele tău devine mai puțin iubitor și afectuos, ar putea fi din cauză că nu folosești disciplina suficient de intenționat. Dacă trebuie să corectezi comportamentul, folosește tactici de ignorare pe moment, nu un minut mai târziu, și asigură-te că schimbi comportamentul prin dresaj, în loc să presupui că va ști ce să facă.

4. Nu oferă multă structură acasă

Când un câine nu are o rutină sau structura necesară pentru a-și crea o viață previzibilă, poate recurge adesea la comportamente nedorite. Fie că este vorba de mai puțină afecțiune sau chiar comportamente agresive, lipsa timpului de calitate petrecut de stăpân cu animalele de companie sau a rutinei poate sabota comportamentul câinilor săi, chiar dacă de obicei ei sunt cei învinovățiți pentru asta.

Dacă nu îi oferiți în mod regulat câinelui spațiu pentru a se juca și a face mișcare sau nu vă schimbați propria rutină în fiecare zi fără a vă gândi în mod constant la câinele vostru., există posibilitatea ca evitarea să provină din această incertitudine.

5. Nu înțeleg indiciile câinelui

Majoritatea oamenilor nu sunt foarte buni la citirea limbajului corpului animalului lor acasă, dar unii proprietari de animale de companie au investit mult timp, dresaj și cercetare în consolidarea relațiilor lor. Cu toate acestea, pentru cineva care nu înțelege comunicarea cu câinele său sau percepe greșit comportamentele acestuia, poate fi mai greu pentru toată lumea să se aplece spre afecțiune.

Mai ales atunci când un câine simte că limitele sale sunt depășite sau nevoile sale nu sunt satisfăcute într-un fel, afecțiunea față de stăpânul său este ultimul lucru la care se gândește.

6. Nu se joacă suficient

Joaca ocazională și distracția acasă sunt adesea principalii factori de legătură în relațiile dintre animalele de companie și proprietari. Cu cât un proprietar petrece mai mult timp creând spațiu pentru distracție cu câinii săi, cu atât este mai probabil să se laude cu o relație puternică împreună.

Cu toate acestea, dacă un proprietar lucrează multe ore sau evită joaca pe măsură ce câinele său îmbătrânește, este posibil să piardă legătura de care câinele său are nevoie pentru a se simți suficient de în siguranță pentru a primi afecțiune.

7. Îl ceartă că este entuziasmat

Dacă de fiecare dată când vii acasă sau petreci timp cu câinele tău, este incredibil de fericit și încântat să te vadă, acesta este probabil un semn că aveți o relație puternică. Totuși, dacă un proprietar își ceartă sau condamnă câinele pentru că este entuziasmat, acest lucru nu face decât să pedepsească animalul pentru că încearcă să caute afecțiune.

Desigur, este important să se stabilească limite și să se corecteze comportamentul unui câine, mai ales dacă entuziasmul său înseamnă să sară pe tine sau să fie puțin nebun. Dar dacă fericirea sa este întotdeauna condamnată, există șansa ca acesta să înceapă să evite complet afecțiunea.

8. Prea mult control

Unul dintre principalele motive pentru care tindem să ne placă colectiv câinii mai mult decât pisicile în societatea noastră este că proprietarii de câini își doresc mai mult control. Ei cred că sunt „proprietarii” și „stăpânii” animalelor lor de companie, mai degrabă decât proprietarii de pisici, care tind să ofere mai multă autonomie animalelor lor de companie.

Cu toate acestea, prea mult control și o rutină incredibil de rigidă pot adesea modela un animal mai puțin afectuos. Siguranța și structura sunt bune, dar pedepsele dure și așteptările nerealiste pentru un câine pot duce adesea la o relație mult mai puțin caldă și fragmentată.

9. Îl aduc în medii copleșitoare fără protecție

Mai ales în zonele aglomerate și aglomerate, cum ar fi un parc pentru câini, animalele pot fi ușor suprastimulate, cu comportamente excitabile care persistă în zilele de după ce s-au întors acasă. Mai ales pentru câinii care nu simt un spațiu sigur alături de stăpânii lor pentru a se relaxa complet sau a se simți protejați în aceste medii, haosul pe care îl simt în interior, în aceste spații și când se întorc acasă, poate sabota afecțiunea.

Au nevoie să simtă că, indiferent de mediul în care se află, stăpânul îi va proteja pe ei, nu invers. Așadar, dacă observi că ți câinele este mai stoic sau mai anxios când te întorci acasă, decât afectuos, ar putea fi timpul să-ți schimbi rutina sau dresajul.

10. Nu construiesc încredere

Construirea încrederii cu un animal de companie este o experiență incredibil de importantă, dar unică, pe care stăpânii de câini trebuie să o prioritizeze. De la construirea unei rutine, prezența constantă la câinele tău și chiar crearea unui spațiu sigur unde se poate relaxa complet, toate acestea sunt importante pentru a arăta respect și a construi încredere.

Dacă nu se simt în siguranță în prezența ta, nu vor avea încredere în tine. Dacă nu au încredere în tine, vor fi mereu în defensivă, preluând anxietate, mai degrabă decât afecțiune, potrivit yourtango.com.