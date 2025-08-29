4 boli frecvente ale plantelor de apartament. Soluții rapide pentru o îngrijire corectă

Bolile plantelor de apartament

Antracnoza

Unul dintre cele mai răspândite probleme este antracnoza, o boală fungică favorizată de umiditatea ridicată. Simptomele includ pete maronii sau negre pe frunze, adesea însoțite de o margine gălbuie. Netratată, antracnoza duce la uscarea și căderea prematură a frunzelor, slăbind rezistența plantei.

Specialiștii recomandă îndepărtarea frunzelor afectate, o bună aerisire a încăperii și limitarea udării. În cazurile severe, aplicarea unui fungicid corespunzător poate opri extinderea bolii.

Pătarea bacteriană

Pătarea bacteriană este o altă afecțiune frecvent întâlnită, în special la plante precum Poinsettia, Schefflera sau palmierul umbrelă. Aceasta apare în condiții de căldură și umiditate crescută, manifestându-se prin pete întunecate pe frunze, care se extind și provoacă căderea lor.

Pentru a preveni răspândirea, frunzele afectate trebuie îndepărtate, iar planta mutată într-un loc bine aerisit. Udarea trebuie realizată doar după uscarea stratului superior de sol, iar reducerea umidității din cameră este esențială.

Făinarea

Făinarea, caracterizată printr-un puf albicios pe frunze, tulpini sau boboci, afectează adesea violetele africane, begoniile și iedera. Această boală este favorizată de umiditate excesivă și lipsa aerisirii.

Poate fi combătută atât cu fungicide, cât și prin remedii naturale, precum un amestec de apă, bicarbonat de sodiu și detergent de vase sau soluții de lapte diluat. Adăugarea uleiului de neem sporește eficiența tratamentului și previne recidivele.

Putrezirea rădăcinilor

O problemă gravă este putrezirea rădăcinilor, care apare din cauza udărilor excesive fără suficient timp pentru uscarea solului. Rădăcinile suprasaturate cu apă nu mai pot hrăni planta, ducând la ofilirea acesteia.

Pentru a evita această situație, udarea trebuie ajustată prin verificarea umidității solului înainte de fiecare adăpare, amânând-o dacă primii centimetri sunt încă umezi, potrivit dcnews.ro.

Respectarea acestor recomandări simple ajută la menținerea sănătății plantelor de apartament și prelungirea duratei lor de viață, aducând în continuare verdeață și prospețime în locuințe.