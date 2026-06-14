5 metode care te ajută să ții șobolanii departe de grădina ta

Pe măsură ce temperaturile cresc, experții avertizează că în această perioadă este una dintre cele mai aglomerate pentru șobolani, potrivit Express.

Lunile mai calde oferă condițiile ideale pentru ca aceste rozătoare să se înmulțească. Ele sunt atrase de grădini datorită accesului rapid la hrană, apă și adăpost.

Grămezile de compost, șoproanele, serele și spațiile de sub terase pot deveni ascunzători atractive pentru șobolanii care doresc să-și stabilească o casă, arată sursa.

Deși combaterea profesională a dăunătorilor poate fi necesară pentru infestările grave, experții în grădinărit spun că există câțiva pași simpli pe care proprietarii de case îi pot face, pentru a face spațiile exterioare mai puțin atractive pentru rozătoare.

Metode care descurajează șobolanii

Ulei de mentă

Potrivit experților în grădinărit menționați de sursă, uleiul de mentă este unul dintre parfumurile naturale pe care șobolanii le detestă. Ei îl urăsc din cauza simțului lor, având mirosul foarte sensibil.

Prin amestecarea uleiului de mentă cu apă și pulverizarea acestuia în zonele vulnerabile ale grădinii, proprietarii de case pot descuraja șobolanii să se aventureze în apropierea culturilor. De asemenea, rozătoarele vor evita și straturile de flori și a alte spații exterioare.

Experții recomandă aplicarea spray-ului în jurul plantelor și a bordurilor grădinii. Acesta trebuie reaplicat de două ori pe săptămână, pentru a-i menține eficacitatea, mai specifică sursa.

Iarba psicii

De asemenea, experții mai recomandă plantarea catnipului (iarba pisicii) în jurul marginilor grădinilor. Ei consideră că șobolanilor nu le place mirosul său.

În cele din urmă, experții subliniază faptul că aceste soluții care descurajează mirosurile funcționează cel mai bine atunci când sunt combinate cu o bună întreținere a grădinii.

Curățenie în grădină

Șobolanii sunt animale oportuniste și se vor instala adesea oriunde hrana și adăpostul sunt ușor disponibile. Fructele căzute, hrana pentru păsări, containerele de compost pline și zonele de depozitare aglomerate pot atrage aceste rozătoare.

Menținerea peluzelor tunse, îndepărtarea regulată a gunoiului și tăierea vegetației crescute excesiv pot ajuta la reducerea numărului de locuri în care se pot ascunde șobolanii, potrivit sursei citate.

Mutarea obiectelor

De asemenea, experții mai recomandă să mutați regulat obiectele prin grădină.

Șobolanii sunt precauți față de schimbările nefamiliare din mediul lor. Această trăsătură este cunoscută sub numele de neofobie. Rearanjarea ghivecelor, a mobilierului de grădină și a altor obiecte poate perturba rutele stabilite. Mai mult, poate face ca o zonă să pară mai puțin sigură pentru rozătoare.

Pentru proprietari care doresc să țină rozătoarele la distanță în această vară, o combinație de elemente naturale de descurajare cu miros puternic și întreținerea regulată a grădinii ar putea contribui la transformarea grădinilor într-o destinație mult mai puțin atractivă pentru dăunătorii nedoriți, mai precizează sursa inițială.