6 metode naturale care te ajută să ții șoarecii departe de bucătărie în timpul iernii

Odată cu venirea iernii, rozătoarele încep să caute hrană, căldură și adăpost, iar bucătăria ta bifează toate aceste căsuț deoarece este unul dintre cele mai calde spații din casă. Acolo pot găsi surse constante de hrană, apă și adăpost.

O abordare proactivă este cea mai bună modalitate de a te asigura că nu există șoareci care să te invadeze de Moș Nicolae sau de Crăciun.

6 modalități naturale care fac bucătăria neatrăgătoare pentru șoareci

1. Casă

Pentru a ține șoarecii departe de bucătărie în mod natural este să sigilezi orice puncte de intrare posibile.

Mergi în jurul casei înainte de primul îngheț puternic și caută locuri unde poți vedea lumina zilei, apoi acoperă-l.

Acestea se află de obicei în jurul orificiilor de ventilație, ale instalațiilor sanitare și al conductelor electrice. Introdu lână de oțel sau plasă de cupru în acele zone deschise înainte de a le sigila cu mortar sau silicon pentru a te asigura că șoarecnii nu vor putea să le roadă.

2. Garaj

Verifică și garnitura de etanșare inferioară a ușii de garaj. O bandă de cauciuc uzată este unul dintre cele mai frecvente puncte de intrare ale șoarecilor.

3. Păstrează bucătăria curată și fără firimituri

Chiar și câteva firimituri căzute sub aragaz sau o cutie de cereale pe care ai lăsat-o deschisă sunt suficiente pentru a ține șoarecii prin preajmă timp de săptămâni.

În fiecare seară, înainte de culcare, adoptă o rutină pentru bucătărie. Scoate gunoiul, mătură podelele, șterge blaturile iar chiuveta să fie liberă de resturi alimentare și vase.

Menținerea curățeniei în bucătărie peste noapte este importantă deoarece aceste rozătoare sunt deosebit de active în aceste ore.

O bucătărie ordonată cu suprafețe curate este mult mai puțin atrăgătoare pentru șoareci decât una cu dezordine întrucât dezordinea oferă un adăpost excelent.

4. Obiectele de depozitare

Pungile de cumpărături, cutiile de carton sau lăzile de depozitare sunt locuri perfecte de cuibărit pentru șoareci și pot rămâne ascunși aici în timpul zilei”.

De îndată ce anotimpurile încep să se schimbe este o idee bună să cureți și să organizezibucătăria, astfel încât să păstrezi doar ce este esențial.

5. Sigilează mâncarea

Decantarea produselor uscate și a gustărilor în recipiente sigilate nu este doar pentru aspect. Este imporan să depozitezi alimentele în rercipiente rezistente pentru a ține șoarecii la distanță.

Însă nu ar trebui să ai grijă doar de cutiile de carton pentru cereale și pungile de zahăr deschise. Ai grijă la produsele de patiserie sau la fructele prea coapte.

Investește într-o cutie de pâine și consumă sau aruncă fructele înainte ca acestea să devină prea coapte (mirosul puternic poate motiva șoarecii să le urmărească).

6. Depozitează hrana animalelor de companie

Nu doar hrana umană este atrăgătoare pentru șoareci. Hrana animalelor de companie poate fi un magnet important pentru șoareci, iar bolurile cu apă sunt o sursă excelentă de apă și pentru ei.

Așează bolurile cu hrană pentru animale de companie deoparte în fiecare seară (puncte bonus dacă le speli). Asigură-te că depozitezi hrana animalelor de companie într-un recipient etanș.

7. Ulei de mentă

Uleiul de mentă este un produs de descurajare surprinzător de eficient pentru șoareci și este sigur de utilizat în preajma animalelor de companie și a bebelușilor. Picură puțin de-a lungul plintelor pentru a face bucătăria dezorientantă pentru șoareci.

Acest lucru funcționează deoarece șoarecii elimină urină în timp ce călătoresc pentru a-și marca teritoriul iar uleiul de mentă are un miros puternic care îi poate dezorienta. Drept urmare, șoarecii ar putea fi mai înclinați să plece și să evite o zonă în care nu pot naviga cu ușurință, potrivit thespruce.com.