PIB-ul României a scăzut cu 0,2% în trimestrul III 2025 față de trimestrul anterior

În primele nouă luni ale anului 2025, PIB-ul a înregistrat o creștere de 0,9% pe seria brută și de 1,5% pe seria ajustată sezonier față de aceeași perioadă din 2024.

Datele ajustate sezonier pentru trimestrul III 2025 nu au suferit modificări semnificative față de estimările provizorii publicate la începutul lunii decembrie.

Potrivit datelor ajustat sezonier, Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 486793,9 milioane lei preţuri curente, mai mic cu 0,2% – în termeni reali – faţă de trimestrul precedent şi în creștere cu 1,5% faţă de trimestrul III 2024.

Produsul intern brut estimat pentru perioada 1.I-30.IX 2025 a fost de 1416052,4 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,5% faţă de perioada 1.I-30.IX 2024.

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 518092,9 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,7% faţă de trimestrul III 2024.

Produsul intern brut estimat pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2025 a fost de 1.339.921,9 milioane lei prețuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 0,9% față de perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2024.

Categorii de resurse

Comparativ cu varianta provizorie (1), în trimestrul III 2025 varianta provizorie (2), PIB a crescut cu 0,1 puncte procentuale față de estimarea anterioară (de la 101,6% la 101,7%), iar dinamica VAB s-a majorat cu 0,1 puncte procentuale comparativ cu varianta provizorie (1) (de la 101,7% la 101,8%).

Volumul valorii adăugate brute pe ramuri de activitate a înregistrat modificări mai importante între cele două estimări, astfel:

- Agricultura, silvicultura şi pescuitul au înregistrat o creștere a contribuției, de la +0,5% la +0,6% între cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a modificat față de estimarea anterioară (109,2%);

- Industria a înregistrat aceeași contribuție la creșterea PIB (+0,2%) în cele două estimări, iar volumul de activitate s-a majorat cu +0,1 puncte procentuale (de la 101,1% la 101,2%);

- Construcțiile au înregistrat aceeași contribuție la creșterea PIB (+0,8%) în cele două estimări, iar volumul de activitate a crescut cu +0,1 puncte procentuale (de la 112,1% la 112,2%);

- Comerţul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transportul şi depozitarea; hotelurile şi restaurantele, o creștere a contribuției la modificarea PIB, de la +0,1% la 0,2% între cele două estimări, iar volumul de activitate s-a majorat cu +0,5 puncte procentuale (de la 100,4% la 100,9%);

- Informațiile și comunicațiile au avut aceeași contribuție la creșterea PIB (+0,4%), iar volumul de activitate nu s-a modificat față de estimarea anterioară (106,1%);

- Activitățile profesionale, științifice și tehnice; activitățile de servicii administrative și activitățile de servicii suport au avut aceeași contribuție la modificarea PIB în cele două estimări (-0,5%), iar volumul de activitate nu s-a modificat față de estimarea anterioară (95,3%);

- Administrația publică și apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învățământul; sănătatea și asistența socială, au avut aceeași contribuție la modificarea PIB în cele două estimări (-0,1%), iar volumul de activitate nu s-a modificat față de estimarea anterioară (99,6%);

- Activitățile de spectacole, culturale și recreative; reparațiile de produse de uz casnic și alte servicii au avut aceeași contribuție la creșterea PIB (+0,1%) între cele două estimări, iar volumul de activitate s-a majorat cu +0,2 puncte procentuale (de la 102,3% la 102,5%).

Următoarele activități nu au contrbuit la creșterea PIB, respectiv: intermedierile financiare şi asigurările și tranzacțiile imobiliare.

Volumul impozitelor nete pe produs a scăzut cu 0,4 puncte procentuale în varianta provizorie (2) comparativ cu varianta provizorie (1), de la 101,1% la 100,7%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, modificări semnificative ale contribuţiei la creşterea PIB în trimestrul III 2025, între cele două estimări, au înregistrat:

- Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, de la +0,1% la +0,5%, ca urmare a creșterii volumului său cu +0,6 puncte procentuale (de la 100,2% la 100,8%);

- Cheltuiala pentru consumul final individual al administraţiilor publice, de la +0,2% la +0,4%, ca urmare a majorării volumului său cu +3,4 puncte procentuale (de la 102,7% la 106,1%);

- Consumul final colectiv efectiv al administraţiilor publice, de la +0,3% la -0,4%, ca urmare a scăderii volumului său cu -7,1 puncte procentuale (de la 103,2% la 96,1%);

- Formarea brută de capital fix, de la +2,7% la +1,6%, ca urmare a scăderii volumului său cu -3,3 puncte procentuale (de la 108,3% la 105,0%);

