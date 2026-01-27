Aerisirea locuinței în perioada de iarnă. Cum să previi formarea condensului?

Specialiștii spun că deschiderea ferestrelor poate fi o soluție eficientă pentru prevenirea umezelii și a mucegaiului.

De ce apare condensul

Condensul nu este provocat doar de temperaturile exterioare scăzute. O mare parte din umiditatea din locuințe provine din activitățile zilnice: gătitul, dușurile, uscarea rufelor sau chiar respirația. Potrivit experților, aceste activități pot adăuga până la 10 litri de umiditate în aerul dintr-o locuință în fiecare zi.

În condițiile unei ventilații insuficiente și ale încălzirii neuniforme, umezeala se depune pe suprafețele reci, creând un mediu favorabil pentru apariția mucegaiului și deteriorarea locuinței.

Care sunt soluțiile

Ventilația este cea mai simplă și eficientă metodă de a reduce condensul.

Deschiderea ferestrelor timp de 15 minute pe zi ajută la eliminarea umidității acumulate și la menținerea unui climat interior sănătos.

Pe lângă aerisire, specialiștii recomandă și alte măsuri preventive:

Folosirea capacelor în timpul gătitului și activarea hotelor din bucătărie.

Folosirea ventilatoarelor în baie și uscarea hainelor în spații bine ventilate, nu direct pe calorifere.

Ștergerea regulată a condensului de pe ferestre.

Menținerea unei temperaturi constante în locuință pentru a evita diferențele mari de temperatură între aerul cald și suprafețele reci.

Utilizarea unui dezumidificator în încăperile unde condensul apare frecvent.

Aerisirea zilnică este astfel esențială pentru reducerea umidității din interior și prevenirea apariției mucegaiului, notează catine.ro.