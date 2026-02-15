Atenție la prosoapele din baie. Semne că NU mai trebuie folosite

Iată câteva indicii care te ajută să îți dai seama că prosopul nu mai poate fi folosit:

Miros persistent

Unul dintre cei mai importanți indicatori este mirosul persistent. Dacă prosopul emană un iz stătut imediat ce intră în contact cu apa, chiar și după spălare, fibrele s-au contaminat cu bacterii și reziduuri, și nu mai poate fi curățat eficient. În aceste condiții, prosopul devine mai degrabă un focar de microbi decât un obiect de igienă.

Uzură fizică

Uzura fizică vizibilă este un alt semn de alarmă. Marginile descusute, zonele rupte sau transparența țesăturii indică degradarea fibrelor și pierderea capacității de absorbție. Dacă observi că trebuie să te ștergi de mai multe ori pentru a te usca ori prosopul rămâne îmbibat cu apă, este clar că a sosit momentul unei schimbări.

Textura prosopului contează. Dacă acesta și-a pierdut senzația moale și pufoasă, devenind aspră și zgâriind pielea, problema poate fi acumularea mineralelor din apa dură sau folosirea excesivă a balsamului de rufe.

Unele remedii, precum clătirea cu oțet alb, pot îmbunătăți temporar aspectul, însă dacă asprimea persistă, fibra de bumbac s-a degradat ireversibil.

Ce să faci cu prosoapele vechi

Când prosopul nu mai este potrivit pentru uz personal, nu trebuie aruncat. Soluțiile sustenabile includ folosirea lui pentru igiena animalelor de companie, donarea către adăposturi sau transformarea în cârpe de curățenie pentru bucătărie, geamuri ori garaj. Astfel, prosoapele primesc o a doua viață și contribuie la reducerea deșeurilor, potrivit catine.ro.

Prin întreținere corectă și atenție la semnele de uzură, poți prelungi durata de viață a prosoapelor, păstrându-le eficiente și confortabile. În același timp, reciclarea creativă a celor vechi ajută la economisirea banilor și protejarea mediului.