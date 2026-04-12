Bijuteriile din aur și-au pierdut strălucirea? Cum să le readuci la viață în câteva minute

Specialiștii spun că acest fenomen este normal și, în cele mai multe cazuri, poate fi remediat prin metode simple, folosind produse obișnuite din gospodărie.

De ce își pierde aurul strălucirea?

Deși aurul pur, de 24 de karate, nu oxidează, bijuteriile sunt realizate, de regulă, din aliaje (cum sunt cele de 14 sau 18 karate) pentru a le crește rezistența. Aceste aliaje conțin metale, cupru sau argint, care pot reacționa în timp cu mediul înconjurător.

Totodată, anumite produse cu care intră în contact, respectiv loțiuni, parfumuri, cosmetice sau sebumul natural, contribuie la formarea unui strat fin de reziduuri pe suprafața bijuteriilor. Acest strat reduce capacitatea aurului de a reflecta lumina, ceea ce duce la aspectul tern.

Cum să le cureți cu detergent de vase

Pentru întreținerea regulată, experții recomandă utilizarea unui detergent lichid de vase datorită capacității sale de a dizolva grăsimile.

Metoda este simplă: într-un bol cu apă caldă (nu fierbinte), se adaugă câteva picături de detergent blând. Bijuteriile se lasă la înmuiat timp de 15–20 de minute pentru a permite substanțelor active să descompună murdăria acumulată.

Este important ca apa să nu fie prea fierbinte, mai ales în cazul pieselor cu pietre prețioase, deoarece diferențele mari de temperatură pot afecta structura acestora.

Atenție la bicarbonatul de sodiu

Pentru murdăria mai persistentă, bicarbonatul de sodiu poate fi o opțiune, însă utilizarea sa necesită atenție. Datorită proprietăților sale ușor abrazive, acesta trebuie diluat.

Specialiștii recomandă prepararea unei paste fine, dintr-o linguriță de bicarbonat și o cantitate suficientă de apă, eventual cu o picătură de detergent. Amestecul se aplică delicat pe suprafața bijuteriilor, contribuind la îndepărtarea depunerilor și la redarea luciului.

Utilizarea bicarbonatului în formă uscată nu este indicat, deoarece poate zgâria suprafața metalului.

Ce trebuie să știi

Curățarea regulată și metodele blânde pot prelungi semnificativ durata de viață și aspectul bijuteriilor din aur. În același timp, evitarea expunerii frecvente la produse cosmetice sau substanțe chimice contribuie la menținerea strălucirii inițiale, potrivit citymagazine.si.

Astfel, fără a apela la servicii costisitoare, bijuteriile pot fi întreținute eficient acasă, cu soluții simple și accesibile.