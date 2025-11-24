Bradul în ghiveci: Pași simpli pentru a-l menține verde și sănătos după sărbători

Spre deosebire de brazii tăiați, un brad în ghiveci poate trăi mulți ani, cu condiția să fie rspectate câteva reguli esențiale.

Reguli pentru îngrijirea bradului în ghiveci

La alegerea bradului, specialiștii recomandă evaluarea atentă a sănătății rădăcinilor și mărimii ghiveciului, evitând exemplarele cu solul uscat sau rădăcini vizibile.

Bradul trebuie aclimatizat treptat la schimbările de temperatură, aducându-l în spații intermediare, răcoroase, înainte de a-l muta în interior sau a-l scoate din nou afară.

Totodată, solul trebuie menținut ușor umed, fără exces de apă deoarece poate duce la putrezirea rădăcinilor.

După sărbători, bradul trebuie scos treptat la aer liber, în locuri ferite de vânt și soare puternic, evitând astfel șocul termic.

Menținerea temperaturii între 15 și 20 de grade și evitarea expunerii la surse directe de căldură, cum ar fi caloriferele, sunt vitale pentru sănătatea arborelui, potrivit catine.ro.

Specii potrivite pentru ghiveci

Speciile recomandate pentru creșterea în ghiveci sunt molidul comun (Picea abies), bradul de Caucaz (Abies nordmanniana) și molidul argintiu (Picea pungens).

Toate au nevoie de medii răcoroase și aer proaspăt pentru a evita stresul termic provocat de căldura din locuințe.