Cât de des trebuie udați trandafirii? Sfaturi esențiale de la specialiști

Frecvența udării nu este una universală. Alegerea cât de des să udați trandafirii depinde de mulți factori, inclusiv tipul de sol, locul de plantare și locația geografică.

Factorii care determină frecvența udării

Condițiile de creștere a trandafirilor pot varia de la o zonă la alta datorită microclimatelor. Tipul de sol, cum ar fi lutos, nisipos sau argilos, joacă, de asemenea, un rol în cât de des trebuie să udați, la fel ca și locul în care plantați trandafirii. "Frecvența udării va depinde de mai mulți factori, cum ar fi vremea, tipul de sol și vârsta plantării”, spune Stephanie Turner, agent horticol din Carolina de Sud, SUA, potrivit southernliving.com.

Tipul de sol

Tipul de sol este o componentă esențială care ajută la determinarea frecvenței de udare a trandafirilor deoarece unele soluri, cum ar fi argiloasele, rețin mai multă apă decât altele.

„Solurile nisipoase necesită irigații mai frecvente decât solurile argiloase”, spune Turner. „Trandafirii preferă solurile afânate și bine drenate.”

O modalitate ușoară de a îmbunătăți solul este prin adăugarea de mulci. Acesta crește nutrienții și ajută solul să mențină și să rețină umiditatea. „În timp, organismele din sol se vor descompune și vor încorpora mulci organic și vor îmbunătăți solul”, afirmă aceasta. „Între timp, mulciul va reține umiditatea, va controla buruienile și va izola zona radiculară.”

Vremea

„Vremea joacă un rol important în cât de des veți uda trandafirii”, spune Stephanie Waltz, coordonator de testare a trandafirilor la Star® Roses and Plants. Cu cât vremea este mai caldă, cu atât trandafirii au de obicei nevoie de mai multă apă. Umiditatea solului se usucă mai repede în climatele mai calde decât în ​​cele mai reci. „Trandafirii nou plantați care se confruntă cu vreme caldă și secetoasă vor avea nevoie de cea mai mare atenție”, spune Turner.

Locul de plantare

Alegerea de a cultiva trandafiri direct în pământ sau într-un ghiveci poate depinde de spațiul disponibil sau de zona care primește cel mai mult soare. Trandafirii cultivați direct în pământ trebuie de obicei udați mai rar, deoarece în sol se reține mai multă umiditate.

În plus, rădăcinile mai adânci pot ajunge mai adânc în sol. „De fiecare dată când grădinăriți în ghivece, trebuie să verificați nivelul de umiditate mai frecvent”, spune Turner. „Volumul limitat de sol din ghiveci limitează, de asemenea, spațiul disponibil pentru apă.”

Cât de des se udă trandafirii

Un trandafir nou plantat și un trandafir deja stabilit vor determina frecvența udării. Un trandafir recent plantat va avea nevoie de mai multă apă și poate fi mai sensibil pe măsură ce se adaptează la noua sa casă. „Trandafirii nou plantați vor necesita udare frecventă până când se vor stabili mai bine”, spune Waltz. „Acest lucru poate fi în fiecare zi, până la fiecare 2-3 zile, în funcție de condițiile meteorologice.” Verificați-i zilnic în primele două luni, adaugă ea.

Odată ce trandafirii sunt mai stabiliți, se pot descurca cu mai puțină apă. „O regulă generală bună este să vă asigurați că trandafirii dvs. primesc între 2,5 și 5 cm de apă pe săptămână în timpul sezonului de creștere”, spune Waltz. Dacă nu sunteți sigur cât a plouat sau dacă trandafirii dvs. au nevoie de apă, umiditatea solului vă poate oferi informații. „Verificarea solului și a aspectului general al trandafirului dvs. poate fi un bun indicator al momentului în care trebuie să udați”, spune Waltz. Verificați umiditatea solului introducând degetul cu aproximativ 2,5 cm în sol, spune ea. Dacă este uscat, este timpul să udați.

Waltz recomandă udarea mai adâncă și mai rar. „Plantele deja stabilite sunt mult mai tolerante la secetă și pot trece mult mai mult timp între udări”, spune Waltz. Perioada anului este, de asemenea, esențială. Trandafirii au nevoie de mai puțină apă în lunile mai reci. „Când plantele intră în repaus iarna, nevoile lor scad dramatic”, spune Waltz.

Udarea trandafirilor în ghivece

Trandafirii cultivați în ghivece trebuie udați mai des, deoarece există mai puțin sol disponibil și umiditatea se usucă mai repede. „Trandafirii din ghivece se vor usca mult mai repede”

„Mai repede, deoarece rădăcinile și solul tind să se încălzească mult”, spune Waltz, „și, prin urmare, se usucă mai repede într-un ghiveci”. Tipul de recipient, cum ar fi un ghiveci din plastic sau ceramică, va face, de asemenea, diferența dacă trebuie să udați mai mult. Ghivecele poroase vor reține mai puțină apă și umiditate. „Recipientele din lut neglazurat pierd umiditate prin porii din lut și trebuie udate mai frecvent”, spune Turner.

Udarea trandafirilor direct în pământ

Trandafirii crescuți direct în pământ trebuie de obicei udați mai puțin, deoarece au rădăcini mai adânci și pot accesa apa mai departe în sol. „Trandafirii în pământ au, în general, un sistem radicular mai extins”, spune Waltz. Ea adaugă că solul este mai rece acolo unde sunt rădăcinile. Trandafirii stabiliți pot rezista la condiții asemănătoare secetei, spune ea.

Semne de udare excesivă și insuficientă

Verificarea solului este esențială pentru a ști dacă trandafirii dvs. au nevoie de mai multă apă. Pot exista momente când trandafirii pot primi prea puțină sau prea multă apă. Trandafirii vor emite semne atunci când ceva nu este în regulă. „Trandafirii care primesc prea multă apă pot avea îngălbenirea pe scară largă a frunzelor”, spune Waltz. „și este posibil să observați mucegai sau alge care cresc la suprafața solului.”

Nefurnizarea de apă suficientă trandafirilor este la fel de problematică. „Trandafirii sub-udați pot avea frunze ofilite sau uscate și crocante, iar solul va fi prea uscat în jurul lor”, spune Waltz. Iar trandafirii care nu primesc cantitățile de care au nevoie - fie prea multă, fie prea puțină - pot experimenta o creștere încetinită, adaugă ea.

Cum să udați corect trandafirii

Odată ce știți cât de des să udați trandafirii, există câteva aspecte de luat în considerare pentru plante prospere, fără boli fungice.

Udați la bază

Udați acolo unde tulpina se întâlnește cu solul. „Încercați să udați doar baza plantei și nu frunzele”, spune Waltz. „Acest lucru va ajuta la prevenirea bolilor.” Luați în considerare instalarea unui sistem de irigare prin picurare, deoarece vă permite să alegeți exact unde merge apa. „Irigarea prin picurare este cea mai bună”, spune Turner. „Puteți economisi apa plasând emițătoare precis în zona rădăcinii fiecărei plante.”

Evitați stropitoarele suspendate

Stropitoarele sunt convenabile, dar ar putea duce la probleme, cum ar fi bolile fungice. „Udarea suspendată cu stropitoare sau „Capetele de pulverizare provoacă udarea repetată a frunzelor”, spune Turner. Frunzele ude pot duce la agenți patogeni fungici, cum ar fi pătarea neagră și rugina, spune ea. Dacă nu puteți evita udarea deasupra capului, Turner sugerează udarea dimineața, astfel încât frunzele să aibă timp să se usuce.

Udați dimineața

Momentul zilei face, de asemenea, diferența pentru trandafirii dvs. „Dimineața este cel mai bun moment pentru a uda”, spune Waltz. Frunzele ude pot fi susceptibile la boli. „Acest lucru oferă frunzelor șansa de a se usca înainte de sfârșitul zilei, ceea ce ajută la prevenirea bolilor fungice”, spune ea.

Adăugați mulci

Mulciul protejează și reține umiditatea în sol și poate reduce frecvența cu care trebuie să udați, în special în lunile mai calde. „Câțiva centimetri de mulci pot contribui mult la reducerea necesarului de apă”, spune Waltz. Asigurați-vă că mulciul nu atinge planta. „Este important să lăsați liber un cerc cu diametrul de câțiva centimetri în jurul bazei plantei”, spune ea. „Acest lucru ajută la prevenirea putregaiului și a bolilor la baza trandafirului, promovând în același timp circulația aerului.”

