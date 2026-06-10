Operațiunea „Jupiter 5”: peste 400 de percheziții în toată țara

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române au anunțat că, în cea de-a treia zi a operațiunii „Jupiter 5”, sunt derulate la nivel național 72 de acțiuni operative. În cadrul acestora sunt puse în executare 416 mandate de percheziție domiciliară și 165 de mandate de aducere.

Potrivit procurorilor, prejudiciul estimat în dosarele aflate în lucru se ridică la 104.881.330 de lei și peste 219.000 de euro. Anchetele vizează o gamă largă de infracțiuni, de la evaziune fiscală, înșelăciune și delapidare până la spălare de bani, contrabandă, contrafacere, fals informatic, fapte de corupție și încălcarea regimului armelor și munițiilor.

Anchetatorii urmăresc documentarea unor circuite financiare fictive, identificarea fraudelor fiscale și a activităților comerciale nedeclarate, dar și depistarea produselor contrafăcute și investigarea fraudelor comise în mediul online.

Operațiunea include și dosare privind infracțiuni de mediu și silvice. Procurorii și polițiștii verifică suspiciuni legate de exploatări ilegale de agregate minerale, depozitări neautorizate de deșeuri și transporturi fictive de material lemnos. În paralel, sunt investigate cauze care au ca obiect furturi, proxenetism, șantaj și exploatarea persoanelor vulnerabile. În funcție de probele administrate, autoritățile analizează dispunerea unor măsuri preventive și instituirea de sechestre pentru recuperarea prejudiciilor și confiscarea bunurilor provenite din activități infracționale.

Reprezentanții Ministerului Public susțin că operațiunea evidențiază nivelul ridicat de cooperare dintre procurori și Poliția Română în combaterea unor fenomene infracționale complexe. Potrivit instituției, obiectivul principal îl reprezintă protejarea comunității, creșterea siguranței publice și recuperarea prejudiciilor produse prin activități ilegale. Procurorii subliniază că efectuarea perchezițiilor reprezintă un procedeu probatoriu prevăzut de Codul de procedură penală și nu afectează principiul prezumției de nevinovăție.

(sursa: Mediafax)