Ouăle și alergiile bebelușilor: Cu cât sunt introduse mai repede în alimentație, cu atât mai bine

Recomandările medicale privind alimentația bebelușilor s-au schimbat radical în ultimii ani, iar noile dovezi sugerează că această schimbare produce rezultate importante. Un studiu realizat în Australia și publicat luni în JAMA Pediatrics arată că introducerea ouălor în alimentația copiilor până la vârsta de șase luni este asociată cu o reducere de peste 17% a prevalenței alergiei la ou.

Cercetarea a analizat datele a peste 7.000 de copii cu vârste între 11 și 15 luni și a comparat situația dinaintea și după actualizarea ghidurilor de alimentație pentru sugari. Proporția copiilor care au primit ouă până la șase luni a crescut de la aproximativ 25% la 57%, în timp ce rata alergiilor la ou a scăzut de la 9,2% la 7,6%.

Efectele au fost și mai pronunțate în cazul copiilor cu eczemă, considerați cu risc mai mare de alergii alimentare. În această categorie, prevalența alergiei la ou a scăzut de la 34,6% la 21,9%.

„Aceste rezultate arată că modificările ghidurilor bazate pe dovezi solide pot duce la reduceri semnificative ale alergiilor alimentare”, a declarat Jennifer Koplin, coordonatoarea studiului și cercetătoare la Universitatea Queensland.

Timp de mulți ani, părinții au fost sfătuiți să evite introducerea alimentelor alergene, precum ouăle, în primii ani de viață ai copilului. Însă cercetările ulterioare au demonstrat că expunerea timpurie ajută sistemul imunitar să recunoască și să tolereze aceste alimente, reducând riscul dezvoltării alergiilor.

Specialiștii subliniază totuși că introducerea ouălor și a altor alergeni trebuie făcută doar după ce copilul este pregătit din punct de vedere al dezvoltării pentru consumul de alimente solide și în urma consultării medicului pediatru.

Autorii studiului consideră că rezultatele oferă una dintre cele mai clare dovezi de până acum că introducerea timpurie a ouălor poate contribui la prevenirea alergiilor alimentare la nivelul întregii populații.

(sursa: Mediafax)