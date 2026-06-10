Evaluarea Națională 2026: Calendarul complet al examenului și admiterea la liceu

Evaluarea Națională se va desfășura în perioada 22-26 iunie 2026, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 8 iulie, după soluționarea contestațiilor.

Când se încheie cursurile pentru elevii de clasa a VIII-a

Elevii care termină gimnaziul vor încheia cursurile pe 12 iunie 2026. Înscrierea la examen nu va fi făcută individual, ci automat de către secretariatele școlilor, în perioada 10-12 iunie.

Calendarul Evaluării Naționale 2026

Examenul începe cu proba la Limba și literatura română, urmată de cea la Matematică, programată după o zi de pauză.

Programul complet este următorul:

10-12 iunie 2026 – Înscrierea candidaților

– Înscrierea candidaților 12 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

– Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a 22 iunie 2026 – Limba și literatura română (probă scrisă)

– Limba și literatura română (probă scrisă) 24 iunie 2026 – Matematică (probă scrisă)

– Matematică (probă scrisă) 26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă (probă scrisă)

Când se afișează rezultatele

Primele rezultate vor fi publicate pe 1 iulie 2026, până la ora 12:00.

În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, elevii vor putea vizualiza lucrările și vor putea depune contestații.

Procesul de vizualizare a lucrărilor și depunere a contestațiilor continuă și în zilele de 2 și 3 iulie.

Calendarul etapelor finale:

1 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale

– Afișarea rezultatelor inițiale 1-3 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

– Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor 4-7 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

– Soluționarea contestațiilor 8 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Pentru al doilea an consecutiv, elevii vor avea posibilitatea să își consulte lucrările înainte de depunerea unei contestații.

Urmează admiterea la liceu

După afișarea rezultatelor finale, începe procesul de admitere la liceu.

Până pe 12 iunie 2026, școlile organizează întâlniri de informare pentru elevi și părinți privind procedurile de admitere și planul de școlarizare.

Pe 9 iulie 2026 va fi publicată ierarhia județeană a absolvenților de clasa a VIII-a, realizată în funcție de media obținută la Evaluarea Națională.

Completarea opțiunilor și repartizarea computerizată

Între 13 și 20 iulie 2026, elevii vor completa fișele de opțiuni pentru admiterea la liceu, cu sprijinul diriginților și al părinților.

Prima repartizare computerizată va avea loc pe 22 iulie 2026, iar dosarele de înscriere vor putea fi depuse la liceele unde elevii au fost repartizați în perioada 23-28 iulie 2026.

A doua etapă de admitere

Pentru elevii care nu obțin un loc în prima etapă sau care nu își depun dosarele la timp, a doua etapă de admitere începe pe 31 iulie 2026.

La această etapă pot participa și candidații din seriile anterioare care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Evaluarea Națională reprezintă unul dintre cele mai importante examene din parcursul educațional al elevilor, rezultatele obținute fiind decisive pentru admiterea în învățământul liceal.