Secretul cojilor de ouă, trucul grădinarilor iscusiți

Tot mai mulți grădinari folosesc acest ingredient banal drept fertilizator natural pentru plante, iar rezultatele sunt surprinzătoare.

Bogate în calciu, fosfor și potasiu, cojile de ouă pot deveni un adevărat „supliment VIP” pentru grădină și pentru plantele din ghiveci. În plus, reprezintă o alternativă ieftină și ecologică la îngrășămintele chimice din comerț.

De ce sunt atât de bune cojile de ouă pentru plante

Cojile de ouă sunt formate aproape în totalitate din carbonat de calciu, un element esențial pentru dezvoltarea sănătoasă a plantelor. Calciul contribuie la întărirea pereților celulari, susține creșterea tulpinilor și poate preveni apariția unor probleme frecvente, cum ar fi putrezirea roșiilor la bază.

În plus, cojile mai conțin:

fosfor, care stimulează dezvoltarea rădăcinilor și fructelor;

potasiu, important pentru creșterea generală a plantelor.

Cum poți folosi cojile de ouă în grădină

Metoda este extrem de simplă și poate fi aplicată atât în grădină, cât și pentru plantele de apartament.

1. Coji uscate și mărunțite

Spală cojile pentru a elimina urmele de ou, lasă-le la uscat, apoi zdrobește-le în bucăți mici.

Le poți folosi:

în compost;

direct în gropile pentru plantare;

presărate la suprafața solului, în jurul plantelor.

2. Pudră din coji de ouă

Pentru un efect mai rapid, cojile pot fi măcinate într-un blender sau într-o râșniță de cafea până devin o pudră fină.

Una sau două linguri adăugate la fiecare plantă pot funcționa ca un adevărat impuls nutritiv.

3. „Ceai” din coji de ouă

O altă variantă populară este fertilizatorul lichid:

zdrobești cojile;

le fierbi în apă;

lași amestecul peste noapte;

strecori și uzi plantele cu lichidul rezultat.

Ce plante adoră cojile de ouă

Acest truc este recomandat mai ales pentru:

roșii;

ardei;

vinete;

broccoli;

conopidă;

spanac și alte legume cu frunze verzi.

Grădinarii recomandă folosirea cojilor de ouă primăvara și toamna, pentru îmbunătățirea solului.

Ce plante NU suportă cojile de ouă

Nu toate plantele iubesc calciul în exces. Afinele, azaleele și rododendronii preferă solurile acide, iar cojile de ouă pot crește alcalinitatea pământului și le pot afecta dezvoltarea.

Alte utilizări surprinzătoare ale cojilor de ouă

Pe lângă rolul de fertilizator, cojile de ouă mai pot fi folosite:

ca metodă naturală împotriva melcilor;

drept mini-ghivece biodegradabile pentru răsaduri;

ca supliment de calciu pentru păsări sau compost cu râme.

Există riscuri?

Mulți se tem de bacterii precum salmonella, însă specialiștii spun că riscul este minim dacă cojile sunt spălate și uscate corespunzător. Acestea pot fi dezinfectate prin uscare la soare, încălzire în cuptor sau compostare la temperaturi ridicate.