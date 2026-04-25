Cum să cureți corect și rapid friteuza? Metode simple pentru îndepărtarea grăsimii

Însă, după utilizări repetate, aparatul acumulează reziduuri de grăsime și resturi alimentare greu de îndepărtat, în special în zona coșului și a tăvii.

Specialiștii atrag atenția că metodele agresive de curățare, precum utilizarea bureților metalici sau a produselor chimice puternice, pot deteriora stratul antiaderent al friteuzei, reducând durata de viață a acesteia.

Metoda cu abur, soluția simplă pentru grăsimea arsă

O metodă eficientă și accesibilă pentru curățarea friteuzei implică utilizarea aburului generat de aparat.

În coșul murdar se adaugă apă caldă, suficientă pentru a acoperi baza, împreună cu o cantitate mică de detergent de vase. Ulterior, coșul este introdus în friteuză, iar aparatul se pornește la o temperatură de aproximativ 180–200°C pentru câteva minute.

Aburul format ajută la înmuierea și desprinderea stratului de grăsime arsă, facilitând curățarea fără frecare intensă și fără riscul de a deteriora suprafața antiaderentă.

După acest proces, coșul se clătește cu apă curată.

Bicarbonatul de sodiu, util pentru murdăria persistentă

În cazul petelor rezistente se recomandă utilizarea unei paste din bicarbonat de sodiu și apă, aplicată direct pe zonele afectate.

După aproximativ 10 minute de acțiune, bicarbonatul ajută la desprinderea resturilor, iar suprafața poate fi ștearsă cu un burete moale sau o lavetă din microfibră.

Recomandări pentru întreținere corectă

Specialiștii recomandă evitarea completă a obiectelor metalice sau abrazive care pot deteriora iremediabil stratul antiaderent al friteuzei. Odată afectat, acesta poate duce la lipirea alimentelor și la funcționarea defectuoasă a aparatului.

De asemenea, este importantă curățarea periodică a elementului de încălzire, aflat în partea superioară a aparatului, după răcirea completă și deconectarea acestuia de la priză. Depunerile de grăsime din această zonă pot provoca mirosuri neplăcute și pot afecta performanța friteuzei.

Curățarea friteuzei cu aer nu necesită soluții costisitoare sau efort excesiv. Prin utilizarea aburului și a bicarbonatului de sodiu, depunerile de grăsime pot fi îndepărtate eficient, iar aparatul își poate păstra performanța și durata de viață pentru o perioadă mai îndelungată, potrivit citymagazine.si.