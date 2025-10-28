Cum să pregătești grădina în luna noiembrie: Flori rezistente și ușor de întreținut

Pentru plantarea bulbilor în noiembrie, solul trebuie să fie bine drenat și îmbunătățit cu nisip. Chiar dacă nu este foarte fertil, bulbul găsește modalitatea să crească. Adâncimea de plantare trebuie să fie uniformă și să depășească de două ori înălțimea bulbului, cu excepția bulbilor mici care se plantează superficial.

Ce flori pot fi plantate în noiembrie

Printre florile care se pot planta în luna noiembrie sunt panseluțele și narcisele. Bulbii lor trebuie plantați cu câteva luni înainte de a înflori iar solul nu trebuie să fie înghețat. Panseluțele pot înflori și iarna dacă temperatura este favorabilă. Specialiștii recomandă plantarea lor în ghivece pentru ca în caz de îngheț să poată fi mutate în interior.

Varza ornamentală și varza kale sunt plante rezistente la ger și pot fi cultivate alături de alte flori cu caracteristici similare. Frunzele de muștar, plantate toamna, pot fi consumate atât crude, cât și gătite, fiind recoltate după circa 30 de zile și rezistente la înghețuri ușoare.

Gura leului, plantă anuală rezistentă până la 4 grade Celsius, poate fi crescută în ghivece și admirată pe parcursul întregii ierni iar primăvara intră în repaus.

Cum să plantezi și să îngrijești bulbii

Bulbii se pot planta în ghivece, vase sau direct în grădină, cu protecție suplimentară în caz de temperaturi foarte scăzute. Pentru o plantare ușoară se pot folosi instrumente speciale, precum plantatorul de bulbi.

Solul trebuie să fie umed, dar nu excesiv deoarece prea multă apă pe termen lung poate afecta rădăcinile. O îngrijire atentă în aceste condiții asigură o înflorire sănătoasă și abundentă primăvara, potrivit catine.ro.