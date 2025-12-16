Cum să uzi orhideele pentru a te bucura de frumusețea lor

Specialiștii în grădinărit recomandă mai multe metode eficiente pentru a menține frumusețea acestor plante delicate.

Metoda chiuvetei de bucătărie

Una dintre cele mai populare metode este udarea în chiuvetă. Umple chiuveta cu apă călduță până la marginea ghiveciului și lasă planta să stea aproximativ 10 minute. Nu depăși 15 minute pentru a evita putrezirea rădăcinilor.

După udare, lasă planta să se scurgă bine înainte de a o pune în ghiveciul decorativ. Apa de calitate slabă poate fi înlocuită cu apă îmbuteliată dar evită apa distilată sau cea foarte sărată.

Metoda stropitoarei și pulverizatorului

Poți uda orhideele cu o stropitoare sau un pulverizator dar acesta nu trebuie să fie singurul mod de udare. Pulverizatorul este util pentru menținerea umidității între udări.

Scoate planta din ghiveciul decorativ, ud-o sub un jet ușor de apă timp de 15 secunde, las-o să se scurgă, apoi pune-o la loc. Evită să uzi florile direct.

Metoda cuburilor de gheață

Cuburile de gheață pot fi eficiente. Așează trei cuburi de gheață deasupra substratului și lasă-le să se topească treptat, oferind o hidratare controlată și prevenind udarea excesivă.

Frecvența udării

Orhideele trebuie udate săptămânal, în funcție de anotimp și temperatură. Verifică întotdeauna tipul de orhidee pentru a adapta frecvența și cantitatea de apă.

Rădăcinile nu trebuie să stea în exces de apă pentru a evita putrezirea lor, notează catine.ro.